Sondaż: Rodzice oszczędzają na świątecznych prezentach dla dzieci

Oszczędzać na dzieciach? Dla wielu rodziców to nie do pomyślenia. Jednak gdy kryzys energetyczny i inflacja zmuszają do zaciskania pasa, niektórzy kalkulują, jak nie wydać fortuny na prezenty świąteczne dla swoich pociech. Według sondażu ośrodka Civey dla niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” 21 procent rodziców w Niemczech chce w tym roku wydać mniej na prezenty gwiazdkowe dla swoich dzieci, a 18 procent w ogóle nie zamierza kupować prezentów. 51 procent planuje wydać mniej więcej tyle, co zwykle.

W sumie 30 procent mieszkańców Niemiec chce zaoszczędzić, kupując prezenty – wynika z sondażu.

Szczególnie gospodarstwa domowe o niższych dochodach planują ograniczyć wydatki na prezenty

Branża jest dobrej myśli

Nie jest to dobra wiadomość m.in. dla producentów zabawek. Jak pisze „Spiegel”, pandemia koronawirusa była dla tej branży jak „wygrana na loterii”, bo gdy kluby i restauracje były zamknięte, wielu wydawało pieniądze na gry planszowe czy puzzle. Przez odwołane przyjęcia urodzinowe czy rozmaite zajęcia dla dzieci, rodzice tym więcej inwestowali w prezenty, mówi cytowany przez tygodnik z Hamburga Steffen Kahnt, dyrektor federalnego zrzeszenia sprzedawców zabawek BVS.

W latach 2020 i 2021 obroty branży zabawkarskiej w Niemczech wzrosły do około 4,9 mld euro. Koncerny, jak np. Lego, odnotowały rekordowe liczby. BVS zakłada, że w tym roku dochody spadną o około 5 procent – ale i tak będą wyższe niż przed pandemią.

Organizacje branżowe nadal kierują się starą mantrą: na dziecku oszczędza się na końcu. „Prezenty świąteczne dla dzieci tworzą szczególną atmosferę – mówi „Spieglowi” Kahnt. – Rodzice nadal nie będą więc oszczędzać na dzieciach i sprawią im szczególna radość, obdarowując je zabawkami”.

Tygodnik ocenia jednak, że mantra ta „traci na aktualności” – szczególnie w przypadku gospodarstw domowych z miesięcznymi dochodami poniżej 1500 euro netto. Według sondażu w tej grupie ponad połowa rodziców chce wydać mniej na prezenty – albo w ogóle ich nie kupować.

(widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>