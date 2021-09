Sondaż: Religia nie jest ważna dla większości Niemców

Opuszczone kościoły w Europie

Krypta, XIV wiek, Portugalia

Francis Meslet poprosił autorów, naukowców, historyków, kompozytorów, tłumaczy i artystów o opatrzenie jego zdjęć krótkimi opisami. "To zdjęcie widziałem już raz we śnie. Może akurat nie to, ale podobne", napisał muzyk z Tuluzy Michel Cloup o fotografii tej krypty jednego z klasztorów w Lizbonie.