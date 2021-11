Sondaż: Pandemia odbija się na zachowaniach konsumenckich Niemców

Przedstawione w poniedziałek wyniki sondażu przeprowadzonego przez agencję doradztwa biznesowego Ernst&Young (EY) wskazują, że zamykanie jarmarków bożonarodzeniowych i innych wydarzeń z powodu pandemii wpływa negatywnie na przedświąteczne nastroje zakupowe u 53 procent respondentów. 30 proc. ankietowanych woli robić zakupy w internecie niż w tradycyjnych sklepach.

Mniej na prezenty i z myślą o środowisku

Jak wynika dalej z ankiety, w bieżącym roku Niemcy zamierzają wydać na prezenty choinkowe przeciętnie 273 euro. To jest o trzy procent mniej niż rok i dwa lata temu.

Ponad dwie trzecie respondentów (71 proc.) podkreśliło, że chce zwracać uwagę na kwestie ekologii, np. oszczędzając na opakowaniach i materiałach do opakowania upominków, kupując regionalną żywność czy wybierając sprzęt elektroniczny o najwyższej klasie efektywności.

Jak poinformował Klaus Ballas kierownik działu konsumentów i handlu w agencji EY, konsumenci przy wyborze produktów kierują się także tym, czy są one szkodliwe dla środowiska i czy pochodzą od lokalnych handlowców”.

Jednocześnie konsumenci chcą zarówno wrażeń, które zapewniają tradycyjne zakupy jak i szybkiego i nieskomplikowanego wyboru oraz dostępu do produktów w sieci. 35 procent ankietowanych przyznało, że równie chętnie wybiera się do sklepów, jak i kupuje w internecie. Na zakupy w sieci Niemcy wydali w bieżącym roku na przeciętnie 117 euro. To po raz pierwszy więcej niż w tradycyjnych sklepach i domach handlowych. Zdaniem Klausa Ballasa jest to skutek pandemii.

Zalety zakupów w sieci

66 procent respondentów w przypadku zakupów online ceni sobie fakt, że nie są one regulowane godzinami pracy. 57 procent docenia także to, że dzięki temu nie muszą robić zakupów w centrum miasta. Natomiast kwestia ochrony zdrowia, która rok temu liczyła się jeszcze dla 62 procent ankietowanych, w aktualnym badaniu ważna jest tylko dla 39 procent.

Według EY 30 procent z obawy przed problemami z surowcami oraz wąskimi gardłami dostaw, już teraz chce załatwić sprawunki świąteczne. Ponad 54 procent respondentów wychodzi z założenia, że prezenty z tego powodu będą odpowiednio droższe.

Ankieta został przeprowadzona na początku listopada w grupie 1500 konsumentów w Niemczech.

(AFP/jar)

