Sondaż: młodzi Niemcy boją się wojny

Z sondażu zleconego przez kasę chorych Barmer, opublikowanego w czwartek (7.12.23) w Berlinie wynika, że 53 procent młodzieży w Niemczech wymienia konflikty wojenne jako powód osobistych obaw. W 2022 roku było to jeszcze 56 procent.

Na końcu skali znajduje się strach przed skutkami sztucznej inteligencji (17 procent). Sondaż nie uwzględnia wojny między Izraelem a organizacją terrorystyczną Hamas.

„To przygnębiające”

„Mimo że nastolatkom w wielu regionach świata z pewnością powodzi się gorzej, to jednak przygnębiające jest, jak bardzo temat wojen wpływa również na naszą młodzież” – stwierdził Christoph Straub, przewodniczący zarządu kasy chorych Barmer.

Ankietowani martwią się także skutkami zmian klimatycznych (47 procent) oraz zanieczyszczeniem środowiska (46 procent).

W sondażu Sinus 2023 przeprowadzonym od września do początku października na terenie całego kraju wzięło udział około 2000 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat.

Martwią się o przyszłość świata

Według sondażu 79 procent niemieckiej młodzieży ponownie patrzy z optymizmem w przyszłość. To o cztery punkty procentowe więcej niż w 2022 roku, ale nadal o dwa punkty procentowe mniej niż w 2021 roku. Jednak optymizm dotyczący prywatnego życia nie znajduje podobnego odbicia tam, gdzie chodzi o przyszłość Niemiec czy świata. Optymistyczną ocenę wyraziło tu odpowiednio 48 i 41 procent. Oznacza to wprawdzie wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, ale jest to wciąż o 14 procent mniej niż 2021 w roku.

