Sondaż: Niemcy za członkostwem Ukrainy w UE

Większość Niemców popiera przyszłe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej – wynika z najnowszego sondażu telewizji ZDF. 60 procent respondentów opowiedziało się „za” przystąpieniem Ukrainy do Wspólnoty w najbliższych latach. Prawie jedna trzecia (31 procent) była przeciw. Rząd niemiecki popiera status Ukrainy jako kandydata do UE, co kanclerz Olaf Scholz wyraźnie podkreślił podczas wizyty w Kijowie w czwartek, 16 czerwca.

Wątpliwe, czy Ukraina wygra wojnę

Uczestnicy sondażu mają jednak poważne wątpliwości, czy Ukraina jest w stanie wygrać wojnę z napastniczą Rosją. Tylko 26 procent spodziewa się zwycięstwa Ukrainy. 64 procent pytanych nie spodziewa się tego.

Opinie na temat polityki Niemiec wobec Ukrainy są w tym kontekście podzielone. 43 procent respondentów uważa, że ich zdaniem Niemcy wspierają Ukrainę w odpowiednim stopniu. Dla 33 procent niemiecki rząd robi zbyt mało, a dla 16 procent – zbyt wiele.

Wzmocnienie wschodniej flanki

Większość ankietowanych (54 procent) jest za tym, by NATO znacznie zwiększyło swoje oddziały w Europie Wschodniej, zwłaszcza w Polsce i krajach bałtyckich i chroniło w ten sposób swoje wschodnie kraje członkowskie. 38 procent jest przeciwnych wzmocnieniu wschodniej flanki, w tym większość zwolenników Alternatywy dla Niemiec i partii „Lewica”. Za przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO opowiada się 79 procent respondentów.

W sondażu przeprowadzonym przez Forschungsgruppe Wahlen wzięło udział 1133 losowo wybranych Niemców uprawnionych do głosowania. Sondaż przeprowadzono od 13 do 15 czerwca.

(AFP/dom)