Sondaż: Niemcy widzą przyszłość kraju w ciemnych barwach

Tylko 31 proc. mieszkańców Niemiec wierzy, że w najbliższej dekadzie sprawy w kraju będą rozwijać się w pozytywnym kierunku – wynika z sondażu Instytutu Demoskopii Allensbach, przeprowadzonego na zlecenie gazety „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ). Zdaniem 39 proc. Niemcy należeć będą za dziesięć lub piętnaście lat do wiodących gospodarek świata; jeszcze pięć lat temu przekonanych o tym było 59 proc. mieszkańców Niemiec.

Zaledwie 14 proc. uważa zaś, że z kryzysów minionych lat państwo niemieckie wyjdzie silniejsze. Połowa respondentów ma poczucie, że już teraz w ich kraju wiele nie funkcjonuje tak, jak należy – wynika z opublikowanego w czwartek (26.01.2023) sondażu.

Te pesymistyczne prognozy kontrastują jednak z ocenami aktualnego poziomu i jakości życia w Niemczech. Zdecydowana większość pytanych deklaruje, że jest zadowolona z życia w Niemczech, a 83 proc. uważa poziom i jakość życia za szczególnie mocną stronę tego kraju. 84 proc. wskazuje również na ofertę kulturalną, zaś 79 proc. na przywiązywanie wagi do jakości przez społeczeństwo i firmy.

Większość Niemców nie liczy na rychłą poprawę stanu infrastruktury transportowej

Rzeczywistość gorsza niż wizerunek Niemiec

Zdaniem dwóch trzecich mocną stroną Niemiec jest konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wsparcie gospodarki przez państwo. Jednocześnie, jak czytamy w „FAZ”, dominuje przekonanie, że sukcesy gospodarcze są efektem także uczciwych warunków pracy i dużej pracowitości, jak również systemów zabezpieczenia społecznego.

„Pomimo tych mocnych stron, jakie społeczeństwo dostrzega w Niemczech, narastają jednocześnie wątpliwości co do funkcjonowania tego kraju w przyszłości” – pisze na łamach „FAZ” Renate Koecher z Instytutu Demoskopii Allensbach. Ocenia, że nie jest to tylko związane z ostatnimi kryzysami i przekonaniem, że zmienia się waga polityczna i gospodarcza regionów świata – a raczej z niepewnością, czy Niemcy faktycznie funkcjonują w sposób, który odpowiada ich wizerunkowi.

Klasa w jednym z berlińskich gimnazjów. Stan niemieckich szkół to jeden z najważniejszych problemów kraju

„Niepewność tę podsyca wiele wydarzeń i zjawisk, począwszy od zaniechania budowy stołecznego lotniska, poprzez zaniedbania w polityce energetycznej ostatnich dekad, zaniedbania w Bundeswehrze, ujawnione w czasie pandemii niedostateczne wyposażenie urzędów ds. zdrowia oraz szkół, częściowo zrujnowaną infrastrukturę transportową, aż po zaległości w cyfryzacji kraju” – ocenia Koecher.

Winne jest państwo

Odpowiedzialnością za te słabości Niemcy obarczają państwo. Tylko 40 proc. uważa, że państwo działa nowocześnie, a zdaniem 79 proc. kraj paraliżuje się sam poprzez dużą ilość przepisów i ogromną biurokrację. Większość (ponad 60 proc.) stopień cyfryzacji administracji państwowej i szkół jest niewystarczający. Coraz mniej mieszkańców Niemiec zadowolonych jest z tamtejszej służby zdrowia; w 2017 roku 81 proc. uważało ją za mocną stronę państwa, zaś obecnie takie przekonanie podziela tylko 60 proc.

Według sondażu mniejszość Niemców ma nadzieję, że w nadchodzących latach coś zmieni się na lepsze. Największy optymizm dotyczy cyfryzacji administracji (33 proc. liczy na poprawę), jednak w innych obszarach, jak wydajność administracji, stan szkół, infrastruktura transportowa oczekiwania są znacznie bardziej pesymistyczne – pisze „FAZ”. Jednocześnie tylko 17 proc. pytanych uważa, że politycy są w stanie zapanować nad tymi problemami.