Sondaż: Niemcy podzieleni ws. ciężkiej broni dla Ukrainy

W badaniu przeprowadzonym przez ośrodek Infratest Dimap na zlecenie publicznej telewizji ARD 45 proc. pytanych poparło dostarczenie Ukrainie ciężkiej broni do walki z Rosją. Ale dokładnie tyle samo ankietowanych było temu przeciwnych.

Sondaż pokazuje jednocześnie, że większość mieszkańców Niemiec opowiada się za twardą postawą wobec Rosji. 52 proc. pytanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy rząd w Berlinie powinien postępować wobec Moskwy w sposób zdecydowany, demonstrując swoją siłę. 40 proc. było za tym, aby zachowywać się raczej powściągliwie, tak aby nie prowokować Rosji.

Większość za stopniowym odejściem od rosyjskich surowców

Jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, to 45 proc. pytanych jest zdania, że nie są one jeszcze wystarczająco dotkliwe. 34 proc. uważa, że są odpowiednie, a dla 14 proc. sięgają za daleko. Ale tylko co piąty pytany popiera pomysł natychmiastowego wstrzymania dostaw ropy i gazu z Rosji.

Większość (54 proc.) opowiada się za stopniowym odchodzeniem od rosyjskich surowców w nadchodzących latach. Co piąty pytany nie chce rozstawać się z rosyjskimi dostawami ropy czy gazu.

Jak zauważa telewizja ARD, Niemcy generalnie nie są zgodni w ocenie kursu ich rządu wobec wydarzeń w Ukrainie. 31 proc. uczestników sondażu uważa, że reakcja rządu Olafa Scholza jest odpowiednia. 41 proc. jest zdania, że rząd robi za mało. 15 proc. jest zdania, że Niemcy posunęły się już za daleko.

(ARD/szym)