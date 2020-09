Sondaż: Niemcy o przyjęciu uchodźców z Morii

Prawie dwie trzecie Niemców liczy się ze zwiększoną liczbą uchodźców w Europie, jeśli Niemcy przyjmą więcej bezdomnych imigrantów ze spalonego obozu Moria na greckiej wyspie Lesbos. 62 procent uważa taki scenariuszem za bardzo pradopodobny – wynika z aktualnego barometru politycznego telewizji ZDF.

Z kolei jedna trzecia pytanych nie wierzy, że takie będą konsekwencje.

Od pożaru obozu na greckiej wyspie trwa debata na temat przyjęcia uchodźców. 43 procent respondentów sondażu ZDF wyraźnie opowiedziało się za przyjęciem więcej uchodźców z Morii. Z kolei 46 procent było zdania, że Niemcy powinny to zrobić tylko wtedy, gdy przyłączą się do tego inne państwa Unii Europejskiej. Prawie co dziesiąty pytany opowiedział się przeciwko przyjęciu migrantów.

Co dziesiąta osoba przeciwna

Podobne wnioski przynosi sondaż Deutschlandtrend przeprowadzony przez telewizję ARD. 43 procent badanych uważa, że Niemcy powinny w każdym razie przyjąć migrantów z Morii. 44 procent popiera to tylko pod warunkiem, że nowo przybyłych rozdzieli się na różne państwa UE. I w tym sondażu co dziesiąty pytany był przeciwny przyjęciu uchodźców.

Debata po pożarze trwa

Prawie 13 tys. osób ze spalonego obozu Moria nie ma dachu nad głową. Jedenaście krajów europejskich zgodziło się przyjąć około 400 małoletnich uchodźców bez opieki. Rząd w Berlinie chce również uczestniczyć w przyjęciu 1553 uchodźców z Morii.

Berlin jest w dużej mierze osamotniony w UE, jeśli chodzi o plan przyjęcia 408 rodzin. Rząd grecki nalega, aby zniszczenie obozu dla uchodźców Moria nie było nagradzane przyjęciem podpalaczy do innych krajów europejskich. Naciska, by uchodźcy przeprowadzili się do nowego obozu namiotowego na Lesbos.



