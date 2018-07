Sondaż: Niemcy niezadowoleni ze swojego rządu

Zdecydowana większość (78 proc.) Niemców jest zdania, że ich rząd nie wykonuje dobrze swoich obowiązków – to o 15 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Zadowolonych jest obecnie tylko 21 procent.

Jeszcze w kwietniu 2018, miesiąc po zaprzysiężeniu nowego gabinetu Angeli Merkel, 32 proc. ankietowanych deklarowało, że są (bardzo) zadowoleni z jego pracy. Odmiennego zdania było 64 proc.

Osąd ankietowanych jest bardziej zróżnicowany, jeśli zapyta się ich o poszczególne partie tworzące koalicję rządową. Z CDU Angeli Merkel zadowolonych jest obecnie 36 proc. ankietowanych – 15 proc. mniej niż we wrześniu 2017, przed wyborami powszechnymi. Z pracy CSU Horsta Seehofera zadowolonych jest 20 proc. ankietowanych (to jest 11 punktów procentowych mniej niż we wrześniu ubiegłego roku). SPD straciła tylko jeden punkt procentowy i z jej pracy w rządzie zadowolonych jest 38 proc. ankietowanych.

Do spadku zadowolenia z pracy rządu przyczynił się ewidentnie ostatnio ostry spór w łonie partii chadeckich o politykę azylową.

Konflikt ten przełożył się na spadek zadowolenia obywateli przede wszystkim z szefa CSU i ministra spraw wewnętrznych RFN Horsta Seehofera, postrzeganego jako inicjatora sporu. Seehofer stracił w skali zadowolenia 16 punktów procentowych. Z jego pracy zadowolonych jest obecnie tylko 27 proc. ankietowanych. Dla porównania - z pracy Angeli Merkel (CDU) zadowolonych jest 48 proc. (spadek o dwa punkty procentowe).

Pozorna sprzeczność

Na pytanie o powód gorszej oceny 73 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zachowanie Seehofera wobec Merkel osłabiło blok partii chadeckich. Jednocześnie 55 proc. uważa, że to dobrze, że szef MSW otwarcie skrytykował kurs kanclerz w kwestii polityki azylowej. Tę pozorną sprzeczność można rozumieć tak, że większość uważa, że krytyka polityki azylowej Merkel ze strony Seehofera była słuszna, nie podoba im się jednak sposób, w jaki dokonała się ta konfrontacja.

Jednocześnie większość ankietowanych (56 proc.) podała, że ich zdaniem temat azylu zajmuje zbyt wiele miejsca i uwagi w debacie politycznej. Zdecydowana większość (79 proc.) uważa natomiast, że inne tematy, takie jak problem opieki nad seniorami, zajmuje zbyt mało miejsca w debacie.

Gdyby w tę niedzielę odbyły się w Niemczech wybory powszechne, ich wyniki byłyby jeszcze gorsze dla partii rządzących niż te z września 2017 roku. Partie unii chadeckiej CDU i CSU uzyskałyby razem 30 proc. (3 proc. mniej niż w ostatnich wyborach), socjaldemokraci (SPD) 18 procent (minus 2 proc.). Lepszy wynik (16 proc., wzrost o 3,5 proc.) uzyskałaby natomiast największa partia opozycyjna - antymigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD).

(KNA/du)