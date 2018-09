Sondaż: Niemcy niezadowoleni z polityki migracyjnej

W Berlinie po letniej przerwie znowu zaczyna wrzeć w koalicji. Tematem jest polityka migracyjna. Po zamieszkach w Chemnitz szef niemieckiego MSW stwierdził, że migracja jest „matką wszystkich problemów politycznych w kraju". O tym, że jest to ważny temat przekonuje najnowszy sondaż „Deutschlandtrend" przeprowadzony dla telewizji ARD. Co drugi ankietowany skarżył się, że niemiecki rząd zaniedbuje troski obywateli dotyczące imigracji. Na wschodzie kraju obawy takie wyraziło nawet dwie trzecie pytanych.

Deficyty w integracji uchodźców

Niemcy wypowiadają się też krytycznie na temat polityki migracyjnej ostatnich trzech lat. Pozytywnie wypada co najwyżej opieka nad uchodźcami – chwali ją 43 proc. Niemców, ale i tak więcej (50 proc.) jest przeciwnego zdania.

Niemcy dostrzegają wyraźną potrzebę działań związanych z integracją uchodźców. 69 proc. uważa, że integracja przybyłych nie jest udana, czy to w społeczeństwie, czy na rynku pracy. Tyle samo respondentów widzi deficyty w zapobieganiu przemocy i przestępczości. Najbardziej jednak krytykowane są niedociągnięcia w deportacjach. Aż 83 proc. respondentów twierdzi, że wydalanie cudzoziemców z kraju nie funkcjonuje tak jak powinno.

Niezadowoleni z rządu Angeli Merkel

Nie tylko polityka migracyjna sprawia, że ponad dwie trzecie respondentów jest niezadowolonych z pracy rządu Angeli Merkel. 78 proc. uważa, że rząd reaguje niezdecydowanie i nie podejmuje jednoznacznych decyzji. Opinię tę podzielają zarówno zwolennicy partii opozycyjnych, jak i partii rządzących.

Zapytano także o preferencje wyborcze. Na partie chadeckie CDU/CSU głosowałoby obecnie 29 proc. wyborców (o 4 proc. mniej niż w wyborach 2017), na SPD 18 proc. (spadek o 2,5 proc.), AfD zdobyłaby 16 proc. głosów (wzrost o 3,5 proc.), Zieloni 14 proc. (wzrost o 5 proc.), liberałowie (FDP) – 8 proc. (spadek o prawie 3 proc.), a partia Lewicy – 10 proc. (niewielki wzrost).

AfD pod obserwacją kontrwywiadu?

Po tym, jak AfD demonstrowała w Chemnitz wspólnie z prawicowymi ekstremistami, niemieccy politycy dyskutują, czy partia powinna znaleźć się pod lupą Urzędu Ochrony Konstytucji. W sondażu „Deutschlandtrend” aż dwie trzecie (65 proc.) respondentów uważa, że obserwacja partii jest jak najbardziej wskazana, a jedna trzecia (32 proc.) nie widzi ku temu powodu.

Zaufanie w państwo prawa

Instytut demoskopijny infratest dimap zapytał także o zaufanie w państwo prawa. Dwie trzecie (68 proc.) Niemców uważa, że państwo prawa funkcjonuje u nich dobrze, przy czym zaufanie w rządy prawa jest większe w dawnych Niemczech Zachodnich (73 proc.) niż w byłej NRD (50 proc.). Prawie jedna trzecia (31 proc.) ankietowanych podziela opinię, że praworządność nie działa dobrze.

A co z zaufaniem do różnych instytucji? Nienajgorzej jest z policją (której ufa 81 proc. społeczeństwa) i sądami (65 proc.). Mniejsze jest zaufanie do mediów. Tylko 47 proc. Niemców uważa, że ​​można wierzyć temu, o czym informują gazety, radio i telewizja. 52 proc. ma pewne wątpliwości.