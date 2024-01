Sondaż: Niemcy niezadowoleni z demokracji

Według wyników opublikowanego w poniedziałek sondażu Deutschland-Monitor (Monitor Niemiec), ponad połowa mieszkańców wschodnich Niemiec (56 procent) i czterech na dziesięciu (40 procent) mieszkańców Niemiec zachodnich jest niezadowolonych z funkcjonowania demokracji. Sama idea demokracji jest jednak zasadniczo popierana przez prawie wszystkich respondentów, 97 procent.

Poczucie wykluczenia silniejsze na wschodzie kraju

W ocenie jakości życia ludzie ze wschodu i zachodu kraju prawie nie różnią się między sobą, nie ma też pod względem istotnych różnic między mieszkańcami wsi i miast. Jednak poczucie wykluczenia deklaruje 19 procent Niemców wschodnich, czyli ponad dwa razy więcej niż w wypadku Niemców zachodnich (8 procent). A do tego Niemcy wschodni częściej mają poczucie, że politycy nie są wystarczająco zainteresowani ich regionem i robią zbyt mało dla jego rozwoju gospodarczego.

Różnice między wschodem a zachodem można po części przypisać czynnikom obiektywnym. Poczucie wykluczenia jest szczególnie rozpowszechnione w tych wschodnioniemieckich i słabych strukturalnie regionach, które są bardziej dotknięte starzeniem się i odpływem ludności. – Poczucie to należy traktować poważnie, ponieważ ci, którzy postrzegają siebie lub swój region w kategoriach wykluczenia, są bardziej skłonni do populistycznych postaw i mniej zadowoleni z funkcjonowania demokracji – wyjaśniła politolożka z Jeny Marion Reiser.

Konsensus między wschodem a zachodem: państwo ma obowiązki

W całych Niemczech istnieje natomiast według tego studium szeroki konsensus co do centralnej roli państwa opiekuńczego. 66 procent Niemców zachodnich i 78 procent Niemców wschodnich oczekuje, że państwo będzie odpowiedzialne za tłumienie czy też łagodzenie życiowych zagrożeń. Mieszkańcy kraju są niemal jednej myśli co do tego, że państwo ma obowiązek gwarantowania na przykład bezpieczeństwa socjalnego i dostępu do tanich mieszkań.

A przy tym nawoływanie o regulacje państwowe stało się w ciągu ostatniej dekady głośniejsze. Dotyczy to opieki w wypadku choroby, na starość i w razie bezrobocia, promowania wzrostu gospodarczego i wyrównywania różnic w dochodach, a także kontroli płac i cen oraz gwarancji zatrudnienia dla każdego chętnego do pracy. W tych punktach Niemcy zachodni i wschodni zbliżyli się według studium do siebie.

O sondażu

Sondaż Deutschland-Monitor bada każdego roku nastawienie ludzi wobec polityki i społeczeństwa. Jest opracowywany przez naukowców z Centrum Badań Społecznych w Halle, Uniwersytetu w Jenie i Instytutu Nauk Społecznych Leibniza w Mannheim. W czerwcu, lipcu i październiku 2023 roku przepytali oni około 4000 osób.

AFP/ amp

Berlin przeciwko AfD To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>