Sondaż: Młodzi Niemcy martwią się wojną i zmianami klimatu

Wojna, zmiany klimatu i przyszłość Niemiec to sprawy, które przysparzają wielu trosk młodym mieszkańcom tego kraju – wynika z najnowszego sondażu Fundacji Bertelsmanna. Większość obawia się także, że wysokie ceny energii i inflacja wpłyną na obniżenie poziomu dobrobytu.

Ponad połowa uczestniczących w badaniu dzieci i młodzieży przyznała, że wojna w Ukrainie wywołuje w nich uczucie lęku (57 procent) i smutku (51 procent). 82 procent obawia się z kolei, że do wojny może dojść także w Niemczech. Ponad połowa (55 procent) opowiada się przeciwko silniejszemu zaangażowaniu Niemiec w konflikt w Ukrainie.

Globalne zmiany klimatyczne niepokoją 80 procent badanych młodych mieszkańców Niemiec.

Dzieci i młodzież najbardziej jednak obawiają się śmierci członka rodziny albo partnera (83 procent). 71 procent boi się, że w Niemczech dojdzie do zamachów terrorystycznych.

Pandemia mniej straszna

Pandemia koronawirusa jest już nieco mniejszym powodem do niepokoju dla uczestników badania. 21 procent przyznało, że obawia się jej bardzo, a 48 procent boi się jej trochę. W grupie wiekowej od 12 do 13 lat duże zaniepokojenie pandemią wyraziło 29 procent, wśród 14-latków i 15-latków – 20 procent, zaś w najstarszej grupie osób w wieku od 16 do 18 lat do obaw związanych z pandemią przyznało się jedynie 17 procent.

Sondaż pokazał też, że większość młodych ludzi w Niemczech jest zadowolona z tego, jak im się żyje. Całkiem niezadowolonych było zaledwie 5 procent badanych. Pesymistycznie młodzi Niemcy widzą z kolei przyszłość swojego kraju. 37 procent uważa, że za trzy lata w Niemczech będzie gorzej, zaś 29 procent sądzi, iż nie będzie ani lepiej ani gorzej.

Wolność ważniejsza od pieniędzy

Ważna dla młodych Niemców jest przede wszystkim osobista wolność, którą wskazało 75 procent badanych. 45 procent za ważne uznaje też możliwość podróżowania po świecie, a 44 procent – zarabianie pieniędzy i bycie odpowiedzialnym za siebie. Polityka odgrywa niezbyt dużą rolę w życiu młodych ludzi; 31 procent badanych twierdziło, że regularnie zasięga informacji na tematy polityczne. Tylko 12 procent uczestników sondażu ma poczucie, że są traktowani poważnie przez polityków.

Sondaż „Postawy i obawy młodego pokolenia Niemiec” na zlecenie Centrum Liz Mohn przy Fundacji Bertelsmanna przeprowadził ośrodek Ipsos od 5 do 12 maja br. na próbie 500 osób w wieku od 12 do 18 lat.

(AFP, bertelsmann-stiftung.de/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>