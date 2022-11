Społeczeństwo

Sondaż: młodzi mają długi i boją się inflacji

Co pół roku młodzież w wieku od 14 do 29 lat jest pytana o obawy, oczekiwania, postawy polityczne i sytuację finansową. Dzisiaj młodzi ludzie mają obawy, ale też wydają się przyzwyczajać do stanu permanentnego kryzysu.