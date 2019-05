Sondaż: młodzi Europejczycy za Unią Europejską

Młodzi Europejczycy czują się mocno związani z Unią Europejską – wynika z sondażu „Młoda Europa" przeprowadzonego przez instytut YouGov na zlecenie niemieckiej Fundacji TUI. Poparcie dla UE w grupie respondentów między 16. a 26. rokiem życia oscyluje między 61 proc. w Szwecji i we Włoszech po 79 proc. w Hiszpanii. Tyle młodych Europejczyków w danym kraju zagłosowałoby w fikcyjnym referendum za pozostaniem we Wspólnocie. W Niemczech „za” głosowałoby 74 proc. młodych ludzi, a w Polsce 73 proc.

W Norwegii, która nie jest członkiem UE, większość ankietowanych (56 proc.) odpowiedziała, że ich kraj nie powinien wstępować do Unii.

Parlament Europejski a parlamenty krajowe

Jednocześnie tylko 20 proc. młodych Europejczyków uważa, że Parlament Europejski reprezentuje ich w znacznym stopniu – wynika z sondażu. Lepszy wynik (30 proc.) uzyskały parlamenty narodowe.

W każdym z 10 krajów UE wybory do parlamentu krajowego zostały też uznane za ważniejsze niż wybory do europarlamentu. – Generacja Europa domaga się więcej posłuchu i prawa do współdecydowania – mówiła szefowa Fundacji TUI, Elke Hlawatschek, podczas prezentacji wyników sondażu w Berlinie.

Uwzględnić potrzeby młodych

Autorzy podkreślają, że poparcie dla UE w Niemczech i innych dużych krajach Unii w porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie spadło. W 2018 r. wynosiło ono w Niemczech jeszcze 80 proc., czyli sześć punktów procentowych więcej niż w tym roku.

Podobne wahania odnotowano we Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Z kolei w Wielkiej Brytanii, Polsce i Grecji poparcie wzrosło od 2017 r. – Liczby pokazują, że Europa nie działa sama przez się, tylko jej znaczenie wymaga stale wyjaśnienia – podkreśliła Hlawatschek. – W politycznej agendzie trzeba lepiej uwzględniać potrzeby młodych ludzi – dodała.

Migracja i otwarte granice

Za jeden z najważniejszych problemów UE młodzi Europejczycy – niezależnie od kraju, z którego pochodzą – uznają migrację i azyl. Nie mają jednak wątpliwości co do otwartych granic w Europie. Nawet wśród Europejczyków, którzy określają migrację jako jeden z głównych problemów Europy, 43 proc. widzi otwarte granice jako szansę i tylko 27 proc. widzi w nich zagrożenie.

Dużym zagrożeniem są zdaniem młodych ludzi także „partie polityczne, które odrzucają UE” (uważa tak 36 proc. respondentów). Tylko 14 proc. pojmuje te partie jako szansę.

Jak wynika z sondażu, w Polsce, Grecji i Francji odsetek młodych ludzi o nastawieniu populistycznym jest największy i wynosi ok. 20 proc.

Ważny klimat

Duże znaczenie ma dla młodych Europejczyków także ochrona klimatu. Przy tym ponad połowa respondentów (55 proc.) upatruje w ochronie klimatu i polityce klimatycznej szansę, a tylko 16 proc. zagrożenie.

Młodzi Polacy są bardziej optymistyczni odnośnie swojej przyszłości. Prawie 80 proc. ankietowanych Polaków stwierdziło, że z optymizmem spogląda na swoją sytuację w przyszłości. We Francji i Wielkiej Brytanii optymizm wyraziło najwyższej 60 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzono w styczniu i lutym tego roku. Uczestniczyło w nim ok. 8200 osób w wieku 16-26 lat z 10 krajów UE ( w tym z Polski, Niemiec, Francji i Włoch) oraz Norwegii.

(afp,epd/dom)