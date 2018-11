Sondaż: Kto po Merkel? Jasne preferencje

Wyścig o schedę po Angeli Merkel już się zaczął. Najlepsze szanse w ubieganiu się o szefostwo w CDU ma trójka kandydatów: sekretarz generalna tej partii Annegret Kramp-Karrenbauer, minister zdrowia Jens Spahn i były szef klubu parlamentarnego CDU/CSU w Bundestagu Friedrich Merz. Nowego przewodniczącego lub przewodniczącą wybierze 7 grudnia 1001 delegowanych na kongres CDU. Gdyby głosować mieli wszyscy członkowie CDU, największe szanse miałaby Annegret Kramp-Karrenbauer – wynika z sondażu Deutschlandtrend, przeprowadzonego przez instytut demoskopijny infratest dimap.

Na pytanie, kto ma zastąpić Angelę Merkel na stanowisku szefowej CDU, prawie co drugi zwolennik tej partii odpowiedział, że Kramp-Karrenbauer. W grupie wszystkich uprawnionych do głosowania odsetek ten wynosi 43 procent. Różne preferencje mają też kobiety i mężczyźni. Wśród mężczyzn na niemal wyrównanej pozycji są Annegret Kramp-Karrenbauer (37 proc.) i Friedrich Merz (39 proc.). Wśród kobiet prowadzi zdecydowanie sekretarz generalna (50 proc.). Poparcie dla Merza deklaruje tylko 26 proc. kobiet.

Kto ma przewodniczyć CDU?

Nowy kierunek

W zależności od tego, kto stanie na czele CDU, taki kierunek wybierze partia. Annegret Kramp-Karrenbauer będzie raczej kontynuować linię Angeli Merkel. Spahn i Merz przyjmą konserwatywny kurs w prawo. W sondażu Deutschlandtrend znaczna większość pytanych (87 proc.) okazała zadowolenie, że w partii dyskutuje się o nowym kierunku. Wśród zwolenników CDU odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 92 procent.

Połowa ankietowanych życzyłaby sobie merytorycznej jasności. Co drugi pytany stwierdził ponadto, że w ostatnich latach w rządzie CDU nic znaczącego nie osiągnęła. W porównaniu z początkiem tego roku życzenie wyborców CDU o przyjęcie bardziej konserwatywnej linii stało się jeszcze bardziej wyraźne. Życzy sobie tego 31 proc. zwolenników chadecji. Nadal jednak niemal połowa z nich (48 proc.) jest zdania, że obecny kierunek partii jest właściwy.

Pozycja CDU: zbyt konserwatywna, właściwa, za mało konserwatywna

Przyszłość Angeli Merkel i jej ministra

Co będzie z Angelą Merkel, kiedy przestanie być szefową CDU? Czy może zostać kanclerz, tak jak zamierza? Większość respondentów uważa, że tak. Tylko zwolennicy FDP i AfD są w większości za ustąpieniem Merkel przed upływem jej kadencji.

Z szefostwa w siostrzanej partii – CSU – rezygnuje także Horst Seehofer, który chce nadal pozostać ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Angeli Merkel. Pomysłu tego nie popiera aż trzy czwarte ankietowanych. Chcą, by Seehofer podał się do dymisji także jako szef MSW. Życzenie takie wyraża nawet 74 proc. zwolenników chadecji (74 proc.). Tylko wyborcy AfD chcieliby, aby Seehofer zachował tekę ministra.

Zieloni – wiatr w żagle

Personalna karuzela w chadecji jeszcze nie odbija się na jej wynikach w sondażach. Obecnie na partie chadeckie głosowałoby nadal 26 proc. wyborców. Niewiele zmieniły się notowania innych partii, poza Zielonymi, dla których poparcie deklaruje 23 proc. wyborców. To o sześć punktów procentowych więcej niż miesiąc temu.

Poparcie dla partii: Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę?

Rosnące poparcie dla Zielonych analitycy badań opinii publicznej tłumaczą dużym niezadowoleniem wyborców z rządów wielkiej koalicji. W dalszym ciągu trzy czwarte Niemców jest niezadowolonych z pracy koalicji rządowej CDU/CSU i SPD. Tylko jedna czwarta wypowiada się pozytywnie na temat kursu obranego przez Berlin.

Na łeb na szyję lecą za to notowania socjaldemokratów. Poparcie dla SPD deklaruje w tej chwili tylko 14 proc. uprawnionych do głosowania. Ponad dwie trzecie ankietowanych przyznaje, że nie wiadomo, za czym opowiada się ta partia, a 75 proc. stwierdza, że jej odnowa za przewodnictwa Andrei Nahles nie posuwa się do przodu.