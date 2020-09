Sondaż: Koronawirus hamuje radość podróżowania u Niemców

Chociaż ferie jesienne już za pasem, a niebawem nadejdą też święta Bożego Narodzenia, tylko 27 procent Niemców planuje w tym roku wyjazd na urlop. Natomiast 54 procent nie zamierza w ogóle podróżować w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Są to wyniki sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii Forsa na zlecenie kanału telewizyjnego RTL.

Jak wynika z tego sondażu, 19 procent Niemców wciąż nie jest zdecydowanych, czy chce w 2020 roku ponownie spakować walizki. Zwłaszcza wśród respondentów powyżej 60. roku życia nie ma prawie żadnych planów urlopowych. Tylko 22 procent z nich chce ponownie wyjechać, a 64 procent zamierza pozostać w domu. Osoby w wieku od 18 do 29 lat i od 45 do 59 lat są bardziej skłonne do podróżowania, i odpowiednio 33 oraz 30 procent z nich najczęściej planuje wyjazd na urlop.

Urlop w kraju

55 procent osób, które zaplanowały wyjazd, chce jednak spędzić urlop w Niemczech. 34 procent deklaruje wyjechać za granicę. 11 procent opowiada się za podróżowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn (CDU) niedawno odradzał podróżowanie za granicę - częściowo dlatego, że powracający podróżni nadal napędzają pandemię. „Myślę, że powinniśmy z tego wspólnie wyciągnąć wnioski na jesienne i zimowe wakacje”, powiedział chadek.

Z powodu pandemii na całym świecie pojawiają się ostrzeżenia przed podróżowaniem, które udaremniają plany wakacyjne. Chociaż nie stanowią one oficjalnego zakazu, mają na celu zniechęcenie turystów. Jednocześnie pojawiły się również możliwości bezpłatnego anulowania zarezerwowanych wycieczek.

Obecnie 15 z 27 krajów UE to przynajmniej częściowo obszary ryzyka. Hiszpania, Czechy i Luksemburg są nawet całkowicie takimi obszarami. Polska jest jedynym z dziewięciu krajów sąsiadujących z Niemcami, który jeszcze nie został zakwalifikowany przez Niemcy jako obszar ryzyka.

