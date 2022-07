Sondaż: daty urodzin bliskich to najczęstsze hasła

Z badań wynika, że najczęściej (16 procent) wykorzystywane jako hasła są daty urodzenia członków rodziny, partnerów lub przyjaciół.

11 procent przebadanych Niemców wybiera jako hasła pieszczotliwe określenia swoich dzieci lub partnerów. W sumie 44 procent używa do haseł swoich kont internetowych różnych informacji osobistych, takich jak nazwy ulubionego klubu piłkarskiego czy swojej daty urodzenia.

Również w innych krajach dane dotyczące członków rodziny i przyjaciół są bardzo popularne przy wyborze hasła używanego w internecie. W Austrii 12 procent respondentów korzysta z dat urodzenia bliskich im osób, we Francji odsetek ten wynosi 13 procent.

Z kolei w Wielkiej Brytanii najbardziej popularne jest imię domowego zwierzaka, takie jak "Teddy", "Bella" czy "Roy". W ten sposób postępuje 10 procent Brytyjczyków.

Samo hasło nie wystarczy

Jan Oetjen, szef poczty elektroniocznej GMX i Web.de, radzi aby wybrać "silne, unikatowe hasło dla każdej usługi" i włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla konta poczty mejlowej. Samo hasło wówczas nie wystarczy, podczas logowania należy podać dodatkowy element uwierzytelniający, do którego dostęp ma tylko posiadacz konta. Jest to zazwyczaj unikatowy kod numeryczny, który otrzymuje się np. za pomocą SMS-a lub generuje się go za pomocą odpowiedniej aplikacji w smartfonie.

Dwie firmy zajmujące się badaniami rynku przebadały od lutego do maja łącznie 5174 osoby, z czego 1000 w Niemczech. Uzyskane przez nie wyniki są reprezentatywne dla mieszkańców danego kraju w wieku od 18 lat. Badania dotyczące bezpieczeństwa używanych haseł przeprowadzono na użytkownikach poczty elektronicznej GMX i Web.de.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>