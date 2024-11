Sondaż: co niepokoi Europejczyków? Obawy w Polsce i UE

Rosyjska wojna w Ukrainie postrzegana jest przez mieszkańców Unii Europejskiej jako poważne zagrożenie. Jednak jeszcze bardziej niepokoi ludzi nielegalna migracja i zagrożenie terrorystyczne – wynika z reprezentatywnego sondażu Fundacji Bertelsmanna przeprowadzonego w 27 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii. Zauważalne są też duże różnice regionalne.

Zaniepokojeni nielegalną migracją

W odpowiedzi na pytanie: „Co jest obecnie największym zagrożeniem dla pokoju w Europie?” jedna czwarta (25 proc.) z ponad 26 tys. uczestników sondażu przyznała, że jest to nieskuteczna ochrona granic.

21 proc. pytanych odpowiedziało, że jako największe zagrożenie postrzega ataki terrorystyczne, a 19 proc. – duże cyberataki. Atak ze strony obcego mocarstwa za największe zagrożenie postrzega 18 proc. mieszkańców UE. Z kolei 17 proc. wybrało odpowiedź „zorganizowana przestępczość”.

Niemieccy uczestnicy badania za największe zagrożenie dla pokoju w Europie (23 proc.) uznali terroryzm, co może być wynikać z przeprowadzenia sondażu we wrześniu br., krótko po ataku terrorystycznym w Solingen, do którego doszło 24 sierpnia 2024. Zginęły wtedy trzy osoby, a osiem zostało rannych. Podejrzanym jest uchodźca z Syrii, a do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

Polacy: wojna największym zagrożeniem

W Polsce z kolei respondenci sondażu wskazali, że wojna jest największym zagrożeniem. Aż 29 proc. Polaków uważa, że obecnie największym zagrożeniem dla pokoju w Europie jest niebezpieczeństwo ataku militarnego.

W Hiszpanii, która jest bardziej oddalona od wojny w Ukrainie, taką odpowiedź wybrało tylko 16 proc. respondentów.

(DPA/dom)

