Sondaż: Co Niemcy myślą o imigracji?

Większość Niemców (53 proc.) pojmuje imigrację jako szansę. 29 proc. jest przeciwnego zdania – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie bliskiej SPD Fundacji im. Friedricha Eberta.

Około 70 proc. pytanych było przekonanych, że w przyszłości Niemcy powinny przyjmować tyle samo co dotychczas, a nawet więcej migrantów uciekających przed wojną i prześladowaniami. Mniej tolerancyjni są Niemcy w stosunku do migrantów, którzy przyjeżdżają do nich z pobudek ekonomicznych, uciekając przed biedą. 57 proc. respondentów było zdania, że w przyszłości powinno się ograniczyć ich przyjazd do Niemiec.

Sposób na brak fachowców

Największą aprobatą cieszy się imigracja, kiedy chodzi o przeciwdziałanie brakowi fachowców. Prawie dwie trzecie Niemców (63 proc.) uważa, że to jest powód, dla którego kraj potrzebuje obcokrajowców. Ponad trzy czwarte (78 proc.) twierdzi, że migranci zobligowani do opuszczenia Niemiec powinni zostać, jeśli są dobrze zintegrowani, mają pracę lub uczą się zawodu.

Co drugi pytany odbiera imigrację jako wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego. Innego zdania jest 31 proc. Niemców.

A jeśli obawy, to przed czym?

Największe obawy związane z napływem cudzoziemców nie dotyczą rynku pracy czy przestępczości – wynika z ankiety Fundacji im. Friedricha Eberta. Największą obawą jest wzrost prawicowego ekstremizmu i przemocy motywowanej rasizmem (86 proc.). Na drugim miejscu są obawy przed podziałem w społeczeństwie (81 proc.).

Dopiero następne w kolejności są obawy przed wzrostem przestępczości i terroryzmu (73 proc.), jak i strach przed wpływem islamu (64 proc.). Nieco dalej znalazły się obawy przed kosztami integracji (61 proc.) oraz konkurencją na rynku mieszkaniowym (58 proc.) i rynku pracy (30 proc.).

Berlin i jego polityka uchodźcza

Zdaniem większości respondentów rząd w Berlinie jest mało kompetentny w sprawach polityki uchodźczej. Dwie trzecie pytanych (68 proc.) stwierdziło, że rząd Angeli Merkel nie ma planu, jak ma wyglądać dalej sytuacja z uchodźcami.

W ankiecie na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta przeprowadzonej między 15 listopada a 11 grudnia 2018 r. uczestniczyło 3 tys. respondentów. Badania przeprowadziła firma pollytix strategic research.

(afp/dom)