Sondaż: Co druga niezaszczepiona osoba jest pewna swojego zdania

Według badania przeprowadzonego przez Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA) 81 procent Niemców otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a około jedna piąta osób w Niemczech nie jest zaszczepiona wcale. Spośród tych osób ponad połowa (52 procent) z pewnością nie chce się zaszczepić także w przyszłości lub „raczej” nie chce tego zrobić.

Tylko co czwarta ankietowana osoba (27 procent) wyraziła chęć zaszczepienia się, a 21 procent osób wciąż jest niezdecydowanych.

Głównymi powodami podawanymi przez osoby, które nie chcą się zaszczepić przeciwko, jest to, że – ich zdaniem – szczepionki nie zostały dostatecznie zbadane i przetestowane. Jako powód swojej decyzji osoby te podają także obawy przed ewentualnymi skutkami ubocznymi.

Motywacją chęć powrotu do normalości

Zdaniem zwolenników szczepień i osób, które wciąż są niezdecydowane, za przyjęciem szczepienia przemawia ochrona siebie samego, jak i chęć powrotu do normalnego życia.

Ogólnie duża część społeczeństwa uważa, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze poinformowana o szczepionce przeciw COVID-19. Istnieją jednak w tym zakresie różnice między osobami zaszczepionymi i nieszczepionymi. Wśród ankietowanych, którzy otrzymali już co najmniej jedną dawkę szczepionki, 86 procent osób stwierdziło, że uważają, iż są dobrze lub bardzo dobrze poinformowani na temat szczepionek. Natomiast wśród osób, które nie były jeszcze szczepione, tylko 53 procent podziela to zdanie.

– Wyniki badania pokazują, że jest to szczególnie ważne, by zwłaszcza w tych osobach, które są jeszcze niezdecydowane i wahają się co do przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi, wzmocnić zaufanie do bezpieczeństwa i skuteczności preparatów – wyjaśnił Martin Dietrich z BZgA.

W sondażu przeprowadzonym w lipcu 2021 roku wzięło udział 3832 osób w wieku powyżej 16 lat.

(EPD/gwo)