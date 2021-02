Sondaż: chadecy nadal najpopularniejsi

Krytyka pod adresem rządu Niemiec za zamieszanie ze szczepieniami na koronawirusa nie odbiła się jak dotąd na popularności partii politycznych tworzących koalicję rządową.

W opublikowanym w środę (03.02) sondażu telewizji RTL i n-tv, partie chadeckie CDU/CSU znowu otrzymały poparcie 37 procent badanych. Partner koalicyjny - socjaldemokratyczna SPD - także cieszy się takim samym poparciem, jak w poprzednim badaniu i może liczyć na 15 procent głosów.

Najsilniejszą formacją obecnej opozycji jest, według sondażu, partia Zielonych, która może liczyć na 19 procent głosów. Oznacza to wzrost o jeden punkt. Na pozostałych miejscach są Lewica i AfD (po 8 procent). Stawkę zamyka liberalna FDP z poparciem 6 procent.

Soeder liderem

Niewiele zmian widać też w preferencjach co do przyszłego kanclerza. Gdyby Niemiecy mogli wybierać szefa bądź szefową rządu bezpośrednio, to 37 procent oddałoby głos na premiera Bawarii i lidera CSU Markusa Soedera. 18 procent głosowałoby na lidera Zielonych Roberta Habecka, a 14 procent na kandydata SPD Olafa Scholza.

Chwilowo wiele wskazuje jednak na to, że to nie Soeder, a nowy lider CDU Armin Laschet będzie kandydatem chadeków na kanclerza. W takiej konfiguracji Laschet mógłby liczyć na poparcie 28 procent głosujących. Na Habecka głosowałoby wówczas 19 procent, a na Scholza 17 procent.

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 26 września 2021 roku.

(afp/szym)