Sondaż: CDU i CSU tracą, SPD dogania Zielonych

W opublikowanym dziś (11.08.2021) sondażu przedwyborczym „Trendbarometer” partie chadeckie CDU/CSU mogą łącznie liczyć na 23 procent głosów we wrześniowych wyborach do Bundestagu. To o 3 punkty procentowe mniej niż w ubiegłym tygodniu. Poparcie dla drugich na liście Zielonych utrzymuje się na niezmienionym poziomie 20 procent. Na trzecim miejscu znajduje się obecnie SPD z poparciem 19 procent wyborców. W porównaniu z sytuacją sprzed tygodnia socjaldemokraci zyskali 3 punkty procentowe.

Koalicje unii raczej bez większości

Jak informuje Instytut Forsa, który przeprowadził ten sondaż na zlecenie stacji RTL i n-tv, jest to najlepszy wynik dla partii SPD od 2018 roku. Liberalna FDP straciła jeden punkt procentowy i cieszy się obecnie poparciem 12 procent wyborców. Lewica zyskała jeden punkt procentowy i gdyby wybory parlamentarne w Niemczech odbyły się w najbliższą niedzielę, uzyskałaby w nich 7 procent głosów. AfD utrzymuje się na poziomie 10 procent głosów, a pozostałe partie łącznie na poziomie 9 procent. Odsetek niegłosujących i niezdecydowanych wynosi obecnie w Niemczech 26 procent.

Z sondażu wynika, że w tej chwili ani obecna koalicja rządowa, złożona z partii CDU, CSU i SPD, ani ewentualna koalicja CDU/CSU/Zieloni, nie uzyskałyby większości rządowej. Teoretycznie mogłyby ją utworzyć partie CDU, CSU, Zieloni i FDP (tzw. koalicja jamajska) albo - w innej kostelacji - Zieloni, SPD i FDP. Ewentualnie koalicja mogłaby składać się z Zielonych, SPD i partii Lewica.

Dynamicznie wśród kandydatów na kanclerza

W kwestii przyszłego kanclerza Niemiec, kandydat SPD na to stanowisko Olaf Scholz, zyskał w porównaniu z sytuacją sprzed tygodnia 5 punktów procentowych. Za jego kandydaturą opowiada się obecnie 26 procent niemieckich wyborców. Kandydatka Zielonych Annalena Baerbock straciła 2 punkty procentowe i może liczyć na 16 procent głosów, a kandydat CDU i CSU Armin Laschet utracił 3 punkty procentowe i spadł przez to do poziomu 12 procent głosów.

Zdaniem wielu wyborców przewodniczący CSU i premier Bawarii Markus Soeder byłby lepszym kandydatem na kanclerza CDU/CSU niż szef CDU i premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet. W bezpośrednich wyborach na kanclerza na Soedera głosowałoby 40 procent Niemców, czyli ponad trzy razy więcej niż na Lascheta. Aż dwie trzecie Niemców (68 procent) obciąża go winą za złe wyniki unii CDU/CSU w przedwyborczych sondażach. Połowa uczestników sondażu jest zdania, że Laschet powinien zrezygnować z kandydowania na kanclerza z ramienia CDU i CSU na korzyść Soedera. Tylko 35 procent ankietowanych uważa, że Laschet powinien nadal ubiegać się o to stanowisko. Co ciekawe, za rezygnacją Lascheta z kandydowania na kanclerza na korzyść Soedera opowiada się 59 procent zwolenników CDU i 64 procent zwolenników CSU.

Sondaż Instytutu Forsa przeprowadzono w dniach od 3 do 9 sierpnia na grupie 2509 osób uprawnionych do głosowania. Jego możliwy błąd statystyczny wynosi 2,5 punktu procentowego.

(RTR, DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>