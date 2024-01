Sondaż: AfD traci najwięcej od niemal dwóch lat

W wielu miastach Niemiec odbyły się w miniony weekend wielotysięczne protesty przeciwko skrajnej prawicy i partii AfD. Opublikowany we wtorek (23.01.2024) sondaż ośrodka Insa dla gazety „Bild” pokazał, że poparcie dla tego ugrupowania spadło z 23 proc. do 21,5 proc. To największy spadek w sondażu Insa od prawie dwóch lat.

„Demonstracje przeciwko AfD popiera 37 procent Niemców. Przynoszą one skutek” – komentuje dyrektor ośrodka Insa Herman-Binkert w rozmowie z „Bildem”. Jak wskazuje, 57 proc. badanych nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić głosowania na AfD.

Ekspertka zastrzega jednak, że prawicowo-populistyczna partia nadal pozostaje drugą siłą polityczną w Niemczech (po chadecji CDU/CSU) i ma aż osiem punktów procentowych przewagi nad rządzącą SPD.

Od połowy 2022 roku notowania AfD wyraźnie rosły we wszystkich sondażach; aż do przełomu 2023 i 2024 roku, gdy partia nieznacznie straciła (0,5 punktu procentowego).

Liderzy AfD: Alice Weidel (po prawej) i Tino Chrupalla Zdjęcie: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Zyskuje nowa partia

Na osłabieniu AfD nie zyskały jednak ani partie koalicji rządzącej, ani opozycyjna chadecja. Spośród koalicjantów lekki wzrost poparcia, o pół punktu procentowego, odnotowali jedynie Zieloni, uzyskując 12,5 proc. SPD straciła pół punktu i uzyskała 13,5 proc, zaś poparcie dla liberalnej FDP pozostało bez zmian na poziomie 5 proc.

Chadecję CDU/CSU popiera 30,5 proc. badanych, o pół punktu procentowego mniej niż przed tygodniem. Z kolei Lewica straciła jeden punkt i ma obecnie 3-procentowe poparcie.

Najbardziej wzrósł odsetek respondentów, deklarujących chęć głosowania na „pozostałe partie” – z 3,5 proc. w sondażu sprzed tygodnia do 11,5 proc. obecnie. Ma to związek przede wszystkim z powstaniem nowego ugrupowania pod wodzą byłej polityczki Lewicy Sahry Wagenknecht, które jest uważane za konkurencję także wobec AfD.

Berlin przeciwko AfD To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oburzenie planami „remigracji”

Impulsem dla demonstracji przeciwko AfD w miniony weekend były doniesienia kolektywu dziennikarzy śledczych Correctiv o tajnym spotkaniu skrajnie prawicowych działaczy, w tym polityków AfD, w willi w Poczdamie, na którym omawiano plany „remigracji”, czyli deportacji osób o pochodzeniu migracyjnym z Niemiec.

Wywołało to powszechne oburzenie. Jednak – według informacji samej AfD – ugrupowanie to odnotowuje wzrost liczby członków. Pomiędzy 10 a 22 stycznia 2024 roku wpłynęło około 1400 wniosków o przyjęcie do partii, jak poinformował agencję DPA rzecznik ugrupowania. W tym samym okresie z AfD wystąpiła „niska dwucyfrowa” liczba osób. Według rzecznika do partii tej należy obecnie około 41 tysięcy członków.

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>