Sondaż: AfD nieco traci, ale ma wierny elektorat

Od tygodni setki tysięcy ludzi wychodzą na ulice w całych Niemczech, aby demonstrować przeciwko skrajnej prawicy. Impulsem dla protestów były doniesienia sieci dziennikarzy śledczych Correctiv o tajnym spotkaniu prawicowych ekstremistów z udziałem kilku polityków AfD, a także polityków CDU oraz przedsiębiorców. Mieli omawiać plany deportacji z Niemiec milionów osób o pochodzeniu migracyjnym.

Demonstracje te popiera około trzech czwartych obywateli Niemiec – wynika z najnowszego sondażu Deutschlandtrend, który dla telewizji publicznej ARD sporządził ośrodek badania opinii infratest-dimap.

39 proc. uważa prawicowy ekstremizm za największe źródło zagrożenia dla niemieckiej demokracji; to o 19 proc. więcej niż rok i trzy miesiące temu.

Badanie przeprowadzono między 29 a 31 stycznia 2024 roku na reprezentatywnej próbie 1303 Niemców uprawnionych do głosowania.

Jeżeli wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę…

To wszystko tylko w niewielkim stopniu zmniejszyło poparcie dla skrajnie prawicowej AfD, które rosło przez wiele poprzednich miesięcy. W porównaniu z początkiem stycznia spadło do 19 procent (o trzy punkty procentowe), ale według sondażu AfD pozostaje drugą siłą polityczną.

Na czele pozostaje chadecja CDU/CSU z 30 proc., o jeden punkt procentowy mniej niż poprzednio. Nieco wzmocniły się rządzący SPD i Zieloni, które mają odpowiednio 16 proc. (plus 2 punkty procentowe) praz 14 proc. (plus jeden punkt). Trzeci koalicjant, liberalna FDP, oraz Partia Lewicy są poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego. Z kolei nowa partia BSW, założona przez byłą polityk Lewicy Sahrę Wagenknecht, weszłaby do Bundestagu z pięcioma procentami.

Umacnia się elektorat AfD

Ankieterzy ponownie zapytali zwolenników AfD, jakie znaczenie ma dla nich prawicowy ekstremizm w tej partii. We wrześniu 2023 roku 80 proc. respondentów odparło, że jest im obojętne to, czy AfD jest częściowo prawicowo-ekstremistyczna. W aktualnym sondażu takiej odpowiedzi udzieliło 66 proc. Większą wagę zwolennicy ugrupowania przywiązują do tego, że w ich oczach partia ta porusza słuszne tematy.

Liderzy AfD Alice Weidel (po prawej) i Tino Chrupalla Zdjęcie: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Wyniki sondażu podkopują też nadzieje, ze inne partie mogą jeszcze odzyskać wyborców AfD. We wrześniu ubiegłego roku co drugi zwolennik populistyczno-prawicowej partii był w stanie sobie wyobrazić, że zagłosuje na inne ugrupowanie. Teraz jest to jedynie 45 proc.

AfD „nazywa rzeczy po imieniu”

Jak w ogóle wyborcy oceniają AfD? Odpowiedzi respondentów pokazują, że aktualna debata publiczna na temat AfD tylko nieznacznie zmienia postrzeganie tej partii w społeczeństwie. Około czterech na dziesięciu obywateli Niemiec nadal uważa, że to dobrze, iż AfD bardziej niż inni popiera ograniczenie imigracji do Niemiec. Prawie jedna osoba na dwie przyznaje również, że AfD przynajmniej nazywa problemy po imieniu, nawet jeśli brakuje wiary, iż partia ta ma jakiekolwiek rozwiązania.

37 proc. respondentów poparłoby wszczęcie postępowania w celu zakazania działalności AfD, podczas gdy 51 proc. nie uważa tego za wskazane. Nieco mniej niż połowa respondentów opowiada się za pozbawieniem tej partii finansowania z kasy państwa.

Eitorf (Nadrenia Płn.-Westfalia). Członkowie AfD domagają się ograniczenia imigracji do Niemiec Zdjęcie: Peter Hille/DW

Większość jest zdania, że najlepiej byłoby przeciwstawić się AfD merytorycznie; i to nie dlatego, że uważają zarzuty wobec AfD za nieprawdziwe lub że postępowanie delegalizacyjne nie przyniosłoby sukcesu. Większość respondentów opowiada się po prostu za sporem politycznym, a nie prawnym.

Niezadowolenie z koalicji

Połowa obywateli ankietowanych na potrzeby sondażu ARD Deutschlandtrend ma wątpliwości, czy protesty przeciwko prawicowemu ekstremizmowi utrzymają się przez dłuższy czas. Jednocześnie prawie jedna na dwie osoby uważa, że demonstracje odwracają uwagę od rzeczywistych problemów w kraju.

Mniejszość ankietowanych uważa, że koalicja SPD, Zielonych i FDP może rozwiązać obecne problemy w Niemczech. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, tylko 17 procent Niemców jest zadowolonych z pracy rządu. Satysfakcję z pracy kanclerza Olafa Scholza deklaruje ponad 20 procent (plus jeden punkt) wyborców. Inni czołowi politycy koalicji są również w większości postrzegani krytycznie. Jedynie minister obrony Boris Pistorius jest dobrze oceniany przez co drugiego respondenta.

Lider opozycyjnej CDU Friedrich Merz ma poparcie 29 procent obywateli (minus jeden punkt), a liderka grupy parlamentarnej AfD Alice Weidel – 21 procent (także o jeden punkt procentowy mniej).

Artykuł ukazał się na stronie Redakcji Niemieckiej DW .

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>