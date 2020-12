Sondaż: 75 procent Niemców przeciwko hucznemu sylwestrowi

Według ankiety przeprowadzonej przez badaczy opinii publicznej YouGov trzy z czterech ankietowanych osób były za tym, by w ostatni dzień roku nie dopuścić do poluzowania ograniczeń w kontaktach. 56 procent było za pełnym utrzymaniem ograniczeń, 19 procent odpowiedziało "raczej tak", 15 procent było przeciwne, a 10 procent nie miało żadnego zdania na ten temat.

W grupie wiekowej 18-24 lat za ostrymi ograniczeniami w sylwestra opowiedziało się 61 procent ankietowanych. Natomiast w grupie powyżej 55 roku życia za surowymi regułami dotyczącymi kontaktów w noc sylwestrową opowiedziało się aż 81 procent respondentów.

Rząd Niemiec zapowiedział pod koniec listopada, że w okresie od świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku dojdzie do poluzowania dotychczasowych obostrzeń covidowych. Oznacza to, że możliwe będą spotkania w ścisłym gronie rodziny lub przyjaciół liczącym do 10 osób.Niektóre kraje związkowe już odchodzą jednak od tych regulacji z powodu utrzymującego się wysokiego wskaźnika infekcji.

Ankieta YouGov została przeprowadzona 8 grudnia na reprezentatywnej grupie 2142 osób, które ukończyły 18. rok życia.

(DPA/jar)

