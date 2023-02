Sondaż: 61 procent Europejczyków oczekuje zwycięstwa Ukrainy

Rok po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę 61 procent Europejek i Europejczyków jest przekonanych, że kraj ten wygra wojnę z Rosją. Tak wynika z opublikowanego w czwartek (16.2.23) sondażu instytutu badania opinii publicznej „eupinions” Fundacji Bertelsmanna. 68 procent ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem, że rosyjska agresja jest atakiem na całą Europę.

W Niemczech zwycięstwa Ukrainy oczekuje 55 procent obywateli, czyli nieco poniżej średniej europejskiej. Według Fundacji Bertelsmanna sondaż jest reprezentatywny dla całej UE oraz dla siedmiu krajów członkowskich: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Hiszpanii.

Pogląd, że rosyjska napaść dotyczy także ich osobiście, ponieważ jest zwrócona przeciwko całej Europie, wyraża szczególnie wiele osób w Polsce (79 procent) i Hiszpanii (78 procent). Ale również w Niemczech opinię tę podziela wyraźna większość, czyli 65 procent ankietowanych. Ogółem 62 procent uczestników badania zgodziło się ponadto ze stwierdzeniem, że Ukrainki i Ukraińcy „walczą także o naszą wolność i nasz dobrobyt”.

Dwie trzecie widzą winę Rosji

W odniesieniu do ewentualnych rokowań z Rosją około trzech czwartych ankietowanych powiedziało, że tylko sami obywatele Ukrainy mogą zadecydować o tym, kiedy będą one stosowne. Co do sankcji przeciwko Rosji opinie są podzielone. 40 procent uważa je za skuteczne, tyle samo za raczej nieskuteczne, a 20 procent jest niezdecydowanych. W Niemczech tylko 36 procent ankietowanych uważa sankcje za skuteczne, a 48 procent za nieskuteczne.

W sprawie winy za wywołanie wojny dwie trzecie (66 procent) badanych wyraża pogląd, że ponosi ją zdecydowanie Rosja. Jedenaście procent obarcza jednak odpowiedzialnością Stany Zjednoczone, pięć procent NATO, a pięć procent samą zaatakowaną Ukrainę. Jedenaście procent nie chciało się wypowiedzieć na ten temat. Na użytek sondażu instytut eupinions przepytał w grudniu reprezentatywną próbę 13 300 obywatelek i obywateli UE.

(afp/pesz)

