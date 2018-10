Sondaż: Świat ma większe zaufanie do Merkel niż Trumpa

Od czasu przejęcia prezydentury przez Donalda Trumpa wizerunek USA mocno ucierpiał. Szczególnie u wieloletnich sojuszników - Niemiec i Kanady, jak wynika z ankiety amerykańskiego ośrodka badań opinii publicznej Pew Research Centers. Tylko 27 proc. ankietowanych z 25 państw ufa rządowym kompetencjom Trumpa. Kanclerz Angeli Merkel ufa 52 procent respondentów. Z takim wynikiem Trump znalazł się na szarym końcu nawet za prezydentem Rosji Władimirem Putinem i szefem chińskiego rządu Xi Jinpingiem, którzy cieszą się zaufaniem kolejno 30 i 34 procent ankietowanych.

Jeśli przyjrzeć się wynikom w poszczególnych krajach, w Niemczech prezydentowi USA ufa tylko 10 procent odpytywanych. Jego poprzednik Barack Obama miał w Niemczech zdecydowanie wyższe notowania, ufało mu 86 proc. Niemców. Plany Trumpa dotyczące zbudowania muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej wpłynęły dramatycznie na wyniki sondażu w Meksyku. Sześcioprocentowy wskaźnik zaufania w tym kraju dla Trumpa okazał się najniższy wśród wszystkich badanych krajów.

Trzej zażyli przyjaciele

Trzy państwa są USA i stylowi rządzenia amerykańskiego prezydenta szczególnie przychylne. W Izraelu, Korei Płd. oraz na Filipinach aż 80 proc. ankietowanych wystawiło USA pozytywne świadectwo. W Izraelu pozostaje to bez wątpienia w związku z przeniesieniem ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Również budzący kontrowersje dyktator Filipin Rodrigo Duterte podziwia Trumpa i zaśpiewał nawet na jego cześć podczas uroczystego przyjęcia przed szczytem Wspólnoty Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Manili w 2017 r. słowa: „Jesteś światłem w moim świecie” z miłosnej piosenki „Ikaw” („Ty”).

Pomimo utraty zaufania do prezydenta Donalda Trumpa wciąż utrzymuje się jednomyślność co do kwestii, które państwo powinno przejąć wiodącą rolę w świecie. Ponad 60 proc. ankietowanych wyraziło przekonanie, że USA, a tylko 19 proc. widziałoby w tej roli Chiny.

(dpa/rtr/ dw) jar