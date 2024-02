Panorama Globalnie

Sologamia. Samouwielbienie czy samoobrona?

Dagmara Jakubczak opracowanie

18.02.2024 18 lutego 2024

Sologamia, czyli poślubienie siebie, jest modna. Krytycy uważają to za narcystyczną miłość do siebie, ale dla innych jest to potwierdzenie podwójnego przykazania miłości: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”.