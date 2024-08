Solingen. Debata w sprawie zaostrzenia przepisów dot. broni

Atak nożownika w Solingen ponownie wywołał debatę publiczną na temat noszenia broni kłującej. Unia chadecka CDU/CSU wzywa rząd koalicjyny do podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony przed atakami nożowników.

„Minister spraw wewnętrznych i minister sprawiedliwości muszą teraz wreszcie przedstawić realistyczną koncepcję, w jaki sposób zamierzają skutecznie zwalczać rosnącą przemoc z użyciem noża wśród młodych mężczyzn” – powiedział gazecie „Rheinische Post” Thorsten Frei, pierwszy sekretarz klubu parlamentarnego CDU/CSU w Bundestagu. Według chadeka, do tego mogłyby się zaliczać strefy zakazu posiadania noży oraz zaostrzenie prawa dotyczącego broni. Policja powinna także otrzymać większe uprawnienia. Thorsten Frei wzywa w szczególności do umożliwienia policji przeprowadzania kontroli noży „niezależnie od okoliczności”.

FDP: zaostrzyć przepisy

Po długim wahaniu, również FDP wydaje się być gotowa do dyskusji na temat zakazu noszenia noży. W gazecie „Bild am Sonntag” minister sprawiedliwości Marco Buschmann oświadczył, że rząd Niemiec chce zająć się tą kwestią.

„Będziemy teraz rozważać, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej przyspieszyć walkę z tego typu przestępstwami z użyciem noża” – mówi polityk FDP. Jego partia wcześniej odrzuciła propozycje szefowej MSW Nancy Faeser dotyczące zaostrzenia prawa.

Klingbeil i Habeck: zakazać noży

Pozostałe partie koalicji rządowej: SPD i Zieloni opowiedziały się już wcześniej za surowszymi zasadami dotyczącymi użycia noża. Teraz przewodniczący SPD Lars Klingbeil wzywa do rozszerzenia stref bez noży. Jak powiedział w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”: „Ten przypuszczalnie terrorystyczny atak pokazuje, że Niemcy mają problem z przemocą z użyciem noża”. Wezwał do wprowadzenia całkowitego zakazu noszenia noży na ulicach. „Dla mnie nie ma powodu, dla którego ludzie na co dzień noszą przy sobie tego rodzaju broń” – stwierdza socjaldemokrata.

Podobnego zdania jest również minister gospodarki Robert Habeck. „Nikt w Niemczech nie potrzebuje broni białej w przestrzeni publicznej. Nie żyjemy w średniowieczu – powiedział polityk Zielonych.

Policja apeluje o rozwagę

Związek Zawodowy Niemieckich Urzędników Policji Kryminalnej (BDK) wezwał do rozważnej debaty na temat zwalczania przemocy z użyciem noża, która rozróżniałaby między celowymi atakami a działaniami pod wpływem emocji. „Musimy oddzielić debatę na temat rosnącej przemocy z użyciem noża od debaty na temat ataku w Solingen” – powiedział szef BDK Dirk Peglow w wywiadzie dla sieci redakcyjnej Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Sprawcy nie powstrzymałyby strefy zakazu noszenia noży ani ogólny zakaz noszenia noży. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wiedział, co robi” – dodał związkowiec. Jednak większość przypadków przemocy z użyciem noża ma miejsce w afekcie. Gdy dochodzi do eskalacji konfliktu.

(Tagesschau/jar)

