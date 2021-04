Solidarne rolnictwo: kozi ser z miasta

Dwie kozy wylegują się w słońcu. W ruinach stanowiska obrony przeciwlotniczej z czasów II wojny światowej w północno-wschodnim Bristolu czują się jak w domu. Betonowe pozostałości znajdują się obok wieży radiowej, będącej wizytówką miasta. Tak zwana wieża BT stoi na wzgórzu Purdown Hill, które ostatnio było raczej społecznym punktem zapalnym niż magnesem dla turystów.

– Ale kozy to zmieniły – mówi Mary Dobbing. Jest rolniczką w środku wielkiego miasta. – Ludzie, którzy mieszkają sami, przychodzą tutaj, bo teraz mają powód, żeby wyjść z domu. Rodziny przyprowadzają swoje dzieci, aby mogły zobaczyć zwierzęta – mówi. – Ludzie są czasem zszokowani, gdy tłumaczymy im, że to nie są zwierzęta domowe; że pewnego dnia zostaną zabite i zjedzone. I musimy podkreślać, że to jest prawdziwe gospodarstwo –wyjaśnia.

W Bristolu i okolicach znajdują się dwa pastwiska, zimą pięć, oraz trzy małe mleczarnie. Członkowie stowarzyszenia zajmującego się solidarnym rolnictwem, jak Mary Dobbing, płacą roczną składkę w wysokości 81 euro. Biorą też na siebie co najmniej jedną zmianę udojową w tygodniu.

Pastwisko w Bristolu

Żadna z mleczarni nie jest licencjonowana. Aby to zrobić, musiałyby spełnić surowe wymogi prawne. Ponieważ jednak członkowie stowarzyszenia „Uliczna koza" („Street Goat") są de facto właścicielami kóz, mogą sami spożywać produkty mleczne. Mięso natomiast może iść na sprzedaż. Dzieje się tak, ponieważ zwierzęta są poddawane ubojowi w pobliskiej rzeźni w Langford. Na mięso zawsze jest długa lista oczekujących.

Wiejskie życie w mieście

Guru Thiru należy do stowarzyszenia od kilku lat. Dziś pokazuje praktykantce Ellie Kenyon, jak wygląda praca na zmianie o 7.30 rano. Kenyon próbuje swoich sił z Lily, dziesięcioletnią białą kozą saaneńską.

Po udoju oboje rozlewają mleko do butelek i zabierają je do domu. Kenyon zamienia je w ser. Podgrzewa mleko, dodaje cytrynę i gotowe. Thiru ze swojego mleka robi dla siebie i swoich współlokatorów labneh – rodzaj świeżego sera, podobny do tego, jaki jada się na Bliskim Wschodzie.

Thiru przybył do Wielkiej Brytanii ze Sri Lanki w wieku pięciu lat z powodu wojny domowej. Pracuje jako projektant produktów wizualnych i cyfrowych. Życie na wsi jako osoba queer, w dodatku „kolorowa”, może być dość samotne, mówi Thiru. – Staram się znaleźć jakąś pośrednią drogę. Teraz mieszkam i na wsi i w mieście. Chętnie przebywam na zewnątrz ze zwierzętami, ale jednocześnie chcę mieć wokół siebie ludzi, których lubię. „Street Goat" ma dla mnie to, co najlepsze z obu światów – dodaje.

Rolnictwo na własne potrzeby

„Street Goat" to tak zwana farma CSA. CSA oznacza „rolnictwo wspierane przez społeczność". Ta forma rolnictwa solidarnego staje się coraz bardziej powszechna w Wielkiej Brytanii. Gdy w ubiegłym roku zespół „Ulicznej Kozy" ogłosił nabór na pasterzy, zgłosiło się 30 ochotników. Rok wcześniej było ich tylko sześciu. Pojawiają się też chętni z innych miast w Wielkiej Brytanii.

Dla Patricka Holdena, hodowcy bydła mlecznego i założyciela Sustainable Food Trust, organizacji charytatywnej zajmującej się zrównoważoną żywnością w Bristolu, takie gospodarstwa CSA są odpowiedzią na globalny kryzys środowiskowy.

– Co się stanie, gdy zużyjemy zasoby planety poprzez niezrównoważone praktyki rolnicze? – pyta Holden. I podaje rozwiązanie, które ma temu zapobiec: jedzenie żywności, której historię znasz, z gospodarstw położonych blisko domu.



Mary Dobbing i jedna z „ulicznych" kóz

Historia i różnorodność

W Purdown Hill kozy pomagają chronić środowisko miejskie. Beton historycznego stanowiska obrony przeciwlotniczej zaczął się już rozpadać, ponieważ przez lata porastały go jeżyny, jesiony i bluszcz. – To jest właśnie to, co kozy lubią jeść, więc sprowadziliśmy je tutaj za zgodą rady miejskiej i zaoszczędziliśmy miastu sporo pieniędzy – wyjaśnia Dobbing.

„Uliczna koza" współpracuje również z rezerwatami przyrody w okolicach Bristolu, gdzie kozy są wykorzystywane do zjadania gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla ekosystemu. Pozwala to florze i faunie na właściwą regenerację i wspomaga bioróżnorodność.

