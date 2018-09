Smartfon, tablet i komputer: możesz zostać krótkowidzem

Najlepiej, tak długo jak to możliwe, nie wyposażać dzieci w telefony komórkowe i podobne urządzenia: zbyt częste korzystanie ze smartfonów, tabletów i komputerów w wieku dziecięcym prowadzi do krótkowzroczności. – Badania naukowe pokazują, że krótkowzroczność jest w 50 proc. spowodowana stylem życia – mówi Bettina Wabbels z niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego w przedzień rozpoczynającego się 27 września br. w Bonn kongresu tej organizacji. Dowody zgromadzono do tej pory przede wszystkim w krajach azjatyckich. – Teraz ta fala dociera do nas – stwierdziła Wabbels.

Czym skorupka za młodu…

W przypadku dzieci poniżej trzeciego roku życia częste wpatrywanie się w ekran komputera prowadzi do powiększania gałki ocznej, a tym samym do wydłużenia oka – wyjaśnia Wabbels, okulistka Kliniki Uniwersyteckiej w Bonn. – Kiedy oko już raz urosło, nie skurczy się, a w wieku 12 lat wiadomo już w jakim kierunku będzie się rozwijać – dodaje. Wtedy krótkowzroczność jest już przypieczętowana na całe życie.

Zbyt częste wpatrywanie się w ekran prowadzi do krótkowzroczności - alarmują okuliści

Dlatego ważne jest, ile czasu małe dzieci spędzają przed ekranem komputera. Dzieci w wieku 4-6 lat nie powinny spędzać przed nim dłużej niż 30 minut dziennie. Dzieci w wielu szkolnym do lat 10 – nie dłużej niż godzinę.

Nie tylko oczy

Należy zwracać uwagę na odległość między ekranem a narządem wzroku. Im mniejsza, tym większe ryzyko wady wzroku. – Mniej szkodliwy jest telewizor, bo z reguły stoi nieco dalej – mówi Bettina Wabbels. Ale jeśli już małe dzieci śledzą gry na ekranach komputerów, cierpią nie tylko oczy. – Ekran jest płaski, na czym może ucierpieć także rozwój zdolności przestrzennego postrzegania i wyobraźni u dzieci, jak np. zmiany między widzeniem blisko a widzeniem z większej odległości. W efekcie dzieci widzą potem niewyraźnie lub mają zeza.

Ekrany a kłopoty ze snem

Do tego dochodzą podrażnione, zmęczone i suche oczy. Ekrany emitują też dużą ilość niebieskiego światła, a ono z kolei hamuje wydzielanie hormonu snu melatoniny – dodaje Nicole Eter, przewodnicząca Towarzystwa Okulistycznego. Dlatego na godzinę lub dwie przed pójściem spać dzieci nie powinny wpatrywać się w ekran komputera. To samo dotyczy dorosłych.

– To w zasadzie jak ze słodyczami – mówi Wabbels. – Komputery są bardzo atrakcyjne dla dzieci, ale wymagają ograniczenia. Im dzieci młodsze, tym mniej powinny z nich korzystać – podkreśla. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o smartfon, tablet lub komputer stacjonarny – wielkość ekranu nie gra roli.

Większe ryzyko chorób oczu

Według Towarzystwa Okulistycznego w ostatnich latach liczba krótkowzrocznych osób w krajach uprzemysłowionych wzrosła. W Niemczech wśród młodych dorosłych krótkowidzem jest co druga osoba. W krajach azjatyckich ich odsetek sięga już 95 proc. – Winne jest przede wszystkim bardzo wczesne i intensywne korzystanie z komputerów, smartfonów i tabletów – stwierdza Nicole Eter. A ponieważ dzieci spędzają coraz mniej czasu na świeżym powietrzu, nie wykształca się u nich zdolność widzenia na odległość.

Krótkowzroczność związana jest nie tylko z koniecznością noszenia przez całe życie okularów lub soczewek kontaktowych; wzrasta także ryzyko chorób siatkówki i jaskry.

(dpa/dom)