Skrajnie prawicowy terroryzm w Niemczech. „NSU wciąż żyje“

Dwóch mężczyzn, jedna kobieta: Uwe Mundlos, Uwe Boehnhardt, Beate Zschaepe. Trio. Przez trzynaście lat mordowali z ukrycia. W całych Niemczech. Urządzali zamachy bombowe i napadali. Nikt ich nie powstrzymał, żaden policjant, żadne tajne służby.

Ich seria morderstw jest w Niemczech bezprecedensowa. Zginęło dziewięciu mężczyzn. Zostali zastrzeleni w swoim miejscu pracy: na straganie z kwiatami, w barze z przekąskami, zakładzie krawieckim. W biały dzień. Zginęli, bo byli imigrantami. Trio morduje również policjantkę.

Miejsca zbrodni NSU Enver Şimşek, 09.09.2000, Norymberga Enver Şimşek, 38 lat, był pierwszą ofiarą neonazistowskiej komórki Narodowosocjalistyczne Podziemie (NSU). Wielokrotnie postrzelony Enver Şimşek został znaleziony na drodze wyjazdowej z Norymbergii. Dwa dni później zmarł. Autorka zdjęć Regina Schmeken zaczęła odwiedzać i fotografować miejsca zbrodni NSU wiosną 2013. Do 2016 r. była w nich kilkakrotnie.

Miejsca zbrodni NSU Süleyman Taşköprü, 27.06.2001, Hamburg 31-letni Süleyman Taşköprü, handlarz warzywami i owocami, leżał w tym miejscu w kałuży krwi, kiedy znalazł go jego ojciec. Tuż po tym mężczyzna zmarł. Regina Schmeken powtarza, że często czuje się, jakby ją i jej aparat przyciągała ziemia. Także 14 lat po morderstwie widoczna na zdjęciu posadzka w miejscu zbrodni jest ciągle ta sama.

Miejsca zbrodni NSU Mehmet Turgut, 25.02.2004, Rostock Tutaj zmarł 25-letni Mehmet Turgut. Pomagał w imbisie z kebabem, kiedy morderca NSU zabił go strzałami w głowę. W swoim projekcie Regina Schmeken chce uczcić pamięć zamordowanych i skonfrontować widzów z miejscami morderstw, z których dawno już zniknęły wszelkie ślady zbrodniczej działalności neonazistów.

Miejsca zbrodni NSU Bomba z gwoździami, 09.06.2004, Kolonia Na Keupstraße w Kolonii eksplozja bomby wypełnionej gwoździami zraniła 22 osoby, część ciężko. Ulica w kolońskiej dzielnicy Mülheim jest znana ze swoich tureckich i kurdyjskich sklepów. Policja długo wychodziła z – błędnego – założenia, że nie był to zamach, tylko rodzinne względnie gangsterskie porachunki.

Miejsca zbrodni NSU Theodoros Boulgarides, 15.06.2005, Monachium Siódmą ofiarą serii zamachów NSU był Grek Theodoros Boulgarides. Został zamordowany trzema strzałami w głowę. Regina Schmeken nie ucieka w swoich zdjęciach od scen codziennego życia. Wręcz przeciwnie – pokazując je chce uświadomić, że morderstwa takie jak dokonane przez NSU mogą się zdarzyć wszędzie i w każdej chwili.

Miejsca zbrodni NSU Halit Yozgat, 06.04.2006, Kassel W tym domu urodzony w Kassel, 21-letni Halit Yozgat prowadził kawiarenkę internetową. NSU zamordowało go dwoma strzałami. Tak jak wszystkie ofiary neonazistowskich terrorystów, Halit Yozgat został znaleziony na podłodze. Zmarł w ramionach ojca.

Miejsca zbrodni NSU Michèle Kiesewetter, 25.04.2007, Heilbronn Policjantka Michèle Kiesewetter, 22 lata, została zamordowana strzałem w głowę w dzielnicy Theresienwiese w Heilbronn. Była dziesiątą i ostatnią ofiarą NSU. Wystawa "Krwawa ziemia" jest pamięcią o ofiarach, apelem o to, by ich nie zapomnieć i wezwaniem do zastanowienia – nad tym co się stało i nad przyszłością. Autor: Katharina Abel



Mundlos, Boehnhardt i Zschaepe tworzą samozwańcze Narodowosocjalistyczne Podziemie – NSU. „Czyny zamiast słów” to ich motto: mord i rabunek zamiast długich przemówień. Pochodzą z Jeny w Turyngii. Poprzez swoje rasistowskie zbrodnie chcą zastraszyć imigrantów w Niemczech, a w końcu wypędzić ich z kraju. To ich cel.

Śmierć po napadzie na bank

4 listopada 2011 roku NSU kończy działalność. Uwe Mundlos i Uwe Boehnhardt popełniają samobójstwo w Eisenach w Turyngii. Policja ścigała ich po napadzie na bank. Gdy Beate Zschaepe dowiaduje się o śmierci swoich towarzyszy, podpala ich wspólne mieszkanie. Jako ostatni akt samozwańczego NSU wysyła nagranie z przyznaniem się terrorystów do winy. Cztery dni później oddaje się w ręce policji.

Samoujawnienie się prawicowych terrorystów wywołało w 2011 roku w Niemczech wstrząs polityczny. Przez trzynaście lat śledczy i media przypisywali zbrodnie rodzinom ofiar. Wielu wysokich rangą pracowników organów bezpieczeństwa traci pracę. Parlamentarne komisje śledcze mają wyjaśnić porażkę państwa. Beate Zschaepe zostaje skazana w 2018 roku na karę dożywotniego więzienia za morderstwo. Czterech pomocników otrzymało wyroki więzienia. Od tego czasu wokół NSU zrobiło się cicho.

Prawnik Mehmet Daimagueler: NSU żyje

– NSU żyje – mówi Mehmet Daimagueler. Jest prawnikiem. W procesie przeciwko Zschaepe jako oskarżyciel posiłkowy reprezentował krewnych ofiar NSU. – NSU jest siatką, która istnieje do dziś. Jeśli przyjrzeć się jej strukturze, wciąż napotykamy te same nazwiska, te same organizacje, z których część została w międzyczasie zdelegalizowana, ale ludzie nie zniknęli – mówi.

Legendarne trio

Według oficjalnej wykładni wymiaru sprawiedliwości NSU składało się z trio Mundlos, Boehnhardt i Zschaepe. Wspierał ich „krąg kilku popleczników i pomocników”, jak twierdzi prokuratura federalna w akcie oskarżenia przeciwko Zschaepe.

Sami terroryści w nagraniu, na którym przyznają się do winy, wyraźnie widzieli siebie jako coś więcej niż tylko trio. Już na samym początku film mówią: „NSU to siatka towarzyszy wyznających zasadę: czyny zamiast słów”.

Po ujawnieniu się władze, dziennikarze i antyfaszystowskie grupy śledcze odkryły coraz więcej powiązań trio z prawicową sceną ekstremistyczną. Wielu mężczyzn i kobiet pomagało ukrywającym się, dostarczając im sfałszowane dowody osobiste lub wynajmując mieszkania.

Proces Beate Zschaepe w Monachium

Ponadto organy śledcze znalazły liczne dowody zbrodni w pozostałościach spalonego mieszkania. Wynika z nich jasno, że mordercy intensywnie przygotowywali się do swoich czynów i wcześniej dokładnie sprawdzali miejsca zbrodni.

Scena prawicowa milczy

Martina Renner zajmuje się NSU od momentu jej ujawnienia. Z ramienia partii „Lewica” zasiadła w komisji śledczej Bundestagu, która miała wyjaśnić zaniedbania państwa w śledztwach. Miała tam możliwość przesłuchania licznych świadków, osób poszkodowanych i ekspertów. – Jest wysoce prawdopodobne, że lokalna scena była zaangażowana w zbrodnie NSU. A osoby, które wspierały NSU, są nadal aktywne – mówi.

Wyjaśnienie jest trudne, bo środowisko milczy. Wizerunek trójki morderców zakorzenił się w świadomości społecznej. Martina Renner uważa, że wymiar sprawiedliwości wręcz wspiera to wrażenie. – Fakt, że NSU zredukowano do komórki, odpowiada głównemu motywowi, jak traktuje się prawicowy terroryzm w Niemczech. Bo jeśli wybierze się teorię jednego sprawcy, to nie trzeba pytać o struktury – mówi.

Prawicowy ekstremizm: wzrost przemocy

Jak niebezpieczne są struktury ekstremalnej prawicy w Niemczech, pokazują aktualne dane organów bezpieczeństwa. Krajowa służba wywiadowcza szacuje, że od czasu ujawnienia się NSU w 2011 roku liczba prawicowych ekstremistów wzrosła o alarmujące 50 procent do ponad 33 000. W tym samym okresie o około 50 procent wzrosła również liczba przestępstw kryminalnych i przestępstw z użyciem przemocy.

Protest w Monachium po wyroku sądu ws. NSU: demonstranci niosą zdjęcia ofiar

W 2012 roku podczas nabożeństwa upamiętniającego ofiary NSU kanclerz Niemiec Angela Merkel obiecała, że państwo musi działać przeciwko prawicowemu terrorowi. „Bo chodzi również o to, by uczynić wszystko, co możliwe dla naszego państwa prawa, aby coś takiego nigdy więcej się nie powtórzyło” – powiedziała Merkel.

Od tego czasu zginęło dziewięciu migrantów w Hanau – zastrzelonych przez prawicowego ekstremistę, dziewięć osób zostało zastrzelonych przez prawicowego ekstremistę w Monachium, dwie osoby zginęły z rąk prawicowego ekstremisty w Halle, a chadecki polityk Walter Luebcke został zastrzelony w Kassel przez prawicowego ekstremistę.

Prawicowi ekstremiści co rusz bezczeszczą miejsca pamięci ofiar NSU, a prawnik Mehmet Daimagueler od wielu lat otrzymuje groźby śmierci pod swoim adresem. Sprawca lub sprawcy nazywają siebie „NSU 2.0”. Dziesięć lat po ujawnieniu się NSU prawicowy terror w Niemczech nadal żyje.