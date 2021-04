Skradziono najdłuższego królika na świecie

Kto widział Dariusa? Ma 129 centymetrów długości, waży około 20 kilogramów, ma długie uszy i dużo futra. Angielska policja poinformowała, że najdłuższy na świecie królik został skradziony z zagrody w ogrodzie swojego właściciela w niedzielę 11 kwietnia wieczorem. Śledczy w miejscowości Stoulton mają nadzieję na jakiekolwiek wskazówki w sprawie zwierzęcia.

Nagroda dla znalazcy

Właścicielka Annette Edwards mówi o „bardzo smutnym dniu" - jak podała agencja informacyjna AFP. Za pośrednictwem Twittera wezwała sprawców do zwrotu zwierzęcia i zaoferowała nagrodę w wysokości 1000 funtów (1155 euro), a następnie podwyższyła ją do 2000 funtów. Darius jest za stary, by stać się czyimś zwierzęciem hodowlanym - powiedziała. „Więc proszę oddać go z powrotem" - napisała.

W 2010 Darius trafił do „Księgi rekordów Guinnessa” jako najdłuższy królik na świecie.

Nie pierwszy dramat

W 2018 roku jego właścicielka poinformowała, że Darius przechodzi na emeryturę i rezygnuje z publicznych wydarzeń oraz występów w mediach na rzecz spokojniejszego życia w domu.

Dla Annette Edwards zniknięcie pupila to nie pierwsze dramatyczne wydarzenie. 90-centymetrowy potomek Dariusa, Simon, zakończył życie podczas lotu transatlantyckiego w 2010 roku, gdy był transportowany do nowego właściciela. Oczekiwano, że w końcu przerośnie swojego ojca.

