Miliony marek niemieckich zakopane w ogrodzie

W Niemczech znajdują się prawdziwe skarby – pod materacami, w szufladach, piwnicach i na strychach. Prawie 19 lat po wprowadzeniu euro jeszcze nie wszyscy pożegnali się ze starą walutą. W końcu listopada z danych Niemieckiego Banku Federalnego wynikało, że nie wymieniono jeszcze 12,4 miliardów marek (6,34 miliarda euro). W tym roku do oddziałów banku dostarczono 53,4 marek. To znacznie mniej niż w poprzednich latach. „W bieżącym roku mieliśmy niezwykle duży spadek dostaw marek. Może to mieć związek z ograniczeniami wynikającymi z pandemii”, powiedział członek zarządu Banku Federalnego Johannes Beermann agencji DPA.

Majątek w grządce

Nadal nie oddano banknotów o wartości 5,79 miliardów marek oraz monet o wartości 6,61 miliardów marek. Największa część niezwróconych pieniędzy to zdaniem Banku Federalnego banknoty 100- i 1000-markowe.

Bank Federalny liczy się z tym, że część zasobów marek nigdy nie zostanie oddana – między innymi dlatego, że kolekcjonerzy gromadzą stare monety i banknoty.

Największa część zasobów została wymieniona w momencie przejścia na euro, na początku 2002 roku. Wciąż dochodzi do ciekawych odkryć w szufladach, w książkach czy w ogrodzie.

Wymiana nadal możliwa

Stare banknoty i monety mogą być w Niemczech – podobnie jak w wielu krajach strefy euro – bezterminowo wymienione w Banku Federalnym. Kurs wymiany pozostaje bez zmian: za jedno euro bank wypłaci 1,95583 marki.

Z powodu restrykcji uchwalonych przez rząd w Berlinie i władze landowe, marki mogą być przekazywane do banku jedynie pocztą. „Od tej środy zamykamy punkty obsługi klientów w naszych oddziałach, aż do 10 stycznia. Tym samym wymiana marek na euro nie jest możliwa”, powiedział Beermann.

(DPA / sier)

