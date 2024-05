Skandal na Sylcie. Konsekwencje rasistowskiej imprezy

Opublikowany w mediach społecznościowych film, na którym widać grupę młodych ludzi bawiących się w ekskluzywnym klubie na wyspie Sylt i wyśpiewujących rasistowskie hasła, wywołał oburzenie w całych Niemczech. Uczestnicy imprezy już ponoszą konsekwencje swojego zachowania. Jak podał we wtorek (28.05.2024) tygodnik „Der Spiegel”, jedna z kobiet, która miała brać udział w imprezie, może zostać wydalona z uczelni. Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Hamburgu (HAW) poinformowała w mediach społecznościowych, że studentka ta ma zakaz wstępu na uczelnię przez dwa miesiące, co dotyczy także udziału w zajęciach. Rektorka Ute Lohrentz zamierza zwołać komisję eksmatrykulacyjną, w której skład wejdą także przedstawiciele studentów.

W uzasadnieniu HAW tłumaczy, że uczelnia jest miejscem, „w którym ludzie są mile widziani niezależnie od swej narodowości, pochodzenia etnicznego, religii czy światopoglądu albo niepełnosprawności oraz swej tożsamości płciowej”. Na platformie Reddit krąży także list rektorki do studentów i docentów HAW, w którym pisze, że jest „wstrząśnięta i zażenowana” filmem z Syltu.

Reakcje na najwyższym szczeblu

Według „Spiegla” co najmniej dwie osoby, zidentyfikowane na filmie, już straciły pracę, zaś pracodawcy innych osób zamierzają przeanalizować zarzuty wobec nich.

Film z imprezy na Sylcie pojawił się w sieci w zeszłym tygodniu. Widoczni na nim młodzi ludzie bawiący się przed klubem „Pony” w Kampen wykrzykują: „Obcokrajowcy won!” i „Niemcy dla Niemców” do piosenki Gigi D'Agostino „L'amour Toujours”. Jeden z mężczyzn wydaje się wskazywać palcami wąsy Hitlera i unosi rękę do góry. Uczestnikom imprezy to najwyraźniej nie przeszkadza.

Wyspa Sylt słynie jako miejsce wypoczynku niemieckich milionerów i ich rodzin. Na film zareagowali niemieccy politycy, w tym kanclerz Olaf Scholz i szefowa MSW Nancy Faeser. Niemiecka Służba Ochrony Państwa, zajmująca się przestępczością polityczną, wszczęła postępowanie w tej sprawie.

