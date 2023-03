SIPRI: Ukraina wśród największych importerów broni

Po upadku ZSRR i odzyskaniu niepodległości w 1991 roku Ukraina sprowadzała niewielkie ilości ciężkiej broni z zagranicy. Jednakże pomoc wojskowa z USA i Europy spowodowała, że państwo to stało się trzecim co do wielkości importerem broni. Takie są wyniki raportu, który w poniedziałek (13.03.2023) przedstawił Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Ukrainę wyprzedzają tylko Katar i Indie.

SIPRI: dostawy uzbrojenia są niezbędne

W latach 2018–2022 udział Ukrainy w światowym imporcie broni wynosił 2 proc., co plasowało ją na 14. miejscu. Jej najważniejszymi dostawcami były USA, Polska i Niemcy. Raport SIPRI podkreśla, że dostawy były niezbędne do powstrzymania rosyjskiej ofensywy. Rosja dysponowała wyłącznie bronią własnej produkcji oraz bezzałogowymi samolotami i dronami kamikadze, tzw. latającymi bombami, pochodzącymi z Iranu.

Wzrost importu broni w całej Europie

Według raportu SIPRI w wyniku wojny w Ukrainie i silnie odczuwanego zagrożenia ze strony Rosji europejski import uzbrojenia wzrósł w porównaniu z dwoma ostatnimi pięcioleciami o 47 proc., a zdaniem ekspertów europejskich krajów NATO nawet o 65 proc.

Natomiast w skali globalnej wielkość dostaw broni zmniejszyła się o 5,1 proc. Absolutnym liderem branży pozostają USA, a Niemcy są jednym z pięciu największych dostawców.

dpa/paw