Silny wzrost eksportu niemieckiego uzbrojenia

Od stycznia do końca października udzielono w Niemczech zezwoleń na eksport uzbrojenia na łączną sumę około 7,4 mld euro. To tyle, ile w całym, rekordowym roku 2015. Do końca tego roku przewiduje się, że eksport niemieckiej broni przekroczy wartość 7,9 mld euro, poinformował dalej rząd w Berlinie. Dane te pochodzą z odpowiedzi rządu na zapytanie klubu poselskiego partii Lewica w Bundestagu.

NATO zwiększa wydatki na obronność

Przyczyną tak dużego wzrostu eksportu niemieckiej broni jest zwiększone zapotrzebowanie na nią ze strony państw członkowskich NATO. Jest ono związane z celem Sojuszu zwiększenia wydatków na obronność w wysokości 2 procent ich PKP w najbliższych latach.

Wyznaczenie tego celu przynosi oczekiwane skutki, stwierdza ARD powołując się na opinię eksperta do spraw polityki obronnej Otfrieda Nassauera z Berlińskiego Centrum Informacji nt. Bezpieczeństwa Transatlantyckiego (BITS).

Eksport rośnie, ponieważ rosną wydatki NATO na obronność

"Dania, Polska i Finlandia obecnie modernizują swoje czołgi typu Leopard. Węgry kupują niemieckie czołgi i haubice, a Litwa otrzyma od nas nowoczesne kołowe wozy bojowe i pojazdy uniwersalne typu Unimog", oświadczył Nassauer. Zwrócił przy tym uwagę na "dalej utrzymujący się eksport niemieckiego uzbrojenia do budzących najwięcej wątpliwości państw trzecich".

"Należy wstrzymać ten zabójczy eksport"

"Nie ma to nic wspólnego ze wstrzemięźliwą polityką eksportu broni", oświadczyła w audycji ARD ekspert partii Lewica do spraw rozbrojenia Sevim Dagdelen. Podkreśliła przy tym, że wolumen zezwoleń na eksport niemieckiej broni już teraz, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrósł o prawie 3 mld euro. "Służy to wyłącznie interesom przemysłu zbrojeniowego. Potrzebny jest nam ustawowy zakaz wstrzymujący ten zabójczy eksport", powiedziała Dagdelen.

Ponadto, obrońcy praw człowieka oraz instytucje kościelne krytykują eksport broni do państw biorących udział w wojnie w Jemenie. Obecnie obowiązują restrykcje na wywóz uzbrojenia do Arabii Saudyjskiej. Do 31. marca 2020 roku nie wolno tam eksportować broni oraz przyjmować nowych zamówień na dostawy.

W październiku 2018, po zamordowaniu opozycyjnego saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, Niemcy po raz pierwszy zdecydowały o wstrzymaniu pozwoleń na eksport do Arabii Saudyjskiej. Do tego czasu, to królestwo było jednym z głównych odbiorców niemieckiego uzbrojenia.

