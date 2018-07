Setki tysięcy syryjskich uchodźców wracają do domów

Jak ponformował urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCR) w Genewie, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku około 750 tysięcy syryjskich uchodźców powróciło do swych domów z innych części kraju. Jest to niemal tyle samo, ilu powróciło do domów w całym roku ubiegłym.

To osłabienie kryzysu uchodźczego, wywołanego krwawą wojną domową, nie oznacza jednak, jak podkreśla się w komunikacie UNHCR, że w innych regionach Syrii ludzie nie opuszczają masowo swych domostw. W czerwcu biuro ONZ ds. koordynacji pomocy humanitarnej podało, że w ciągu pierwszych cztrech miesięcy bieżącego roku na niepewny los uchodźcy zdecydowało się aż 920 tys. Syryjczyków. To niestety najwyższa liczba uchodźców zarejestrowana w ciągu trwającego już od siedmiu lat konfliktu w tym kraju.

Hims, Aleppo i okolice Damaszku

Wzmożony powrót syryjskich uchodźców z innych części kraju do domów należy przypisać przede wszystkim ostatnimi sukcesami wojsk rządowych, wiernych prezydentowi al-Asadowi, które odbiły z rąk sił opozycyjnych opanowane wcześniej przez nie miasta Hims, Aleppo i okolice Damaszku, informuje dalej biuro ONZ.

Kontrola dokumentów syryjskich uchodźców powracających z Libanu

Z drugiej strony nowe walki rozgorzały o pozostałe ośrodki sił opozycyjnych, takie jak Wschodnia Guta i prowincja Idlib, które pociągnęły za sobą nową falę uchodźców. Z tego względu urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka chce podjąć rozmowy w tej sprawie z rządem w Damaszku i Federacją Rosyjską, która jest najważniejszym sojusznikiem prezydenta al-Asada. UNHCR liczy, że uda się wynegocjować warunki powrotu tych uchodźców do domów. Zakłada się, że każdy uchodźca musi dobrowolnie wyrazić chęć powrotu, a sam powrót będzie bezpieczny i odbywał w "godnych warunkach", podało biuro UNHCR w Genewie.

Niewielu powracających z zagranicy

Według szacunków UNHCR z zagranicy powróciło bardzo niewielu uchodźców. W pierwszym półroczu tego roku ich liczbę ocenia się zaledwie na około 13 tysięcy osób. Ta wyspecjalizowana organizacja ONZ uznała wojnę domową w Syrii i związany z nią kryzys uchodźczy za największą katastrofę humanitarną od czasów II wojny światowej. Wojna domowa w Syrii kosztowała do tej pory życie co najmniej pół miliona osób; 5,6 mln Syryjczyków przebywa na emigracji w innych krajach, a 6 mln zbiegło do innych regionów w Syrii w nadziei, że tam będzie dla nich bezpieczniej.

DW, afp, rtr, epd / pa