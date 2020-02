Serbia nie wyśle już pielęgniarzy do Niemiec

Rządowy projekt, który miał wzmocnić niemiecki rynek pracy w sektorze opiekuńczym został niespodziewanie zakończony. Chodzi o projekt „Triple-Win”, który został wdrożony w życie w roku 2013. Ma wesprzeć niemiecki sektor opiekuńczy dzięki pielęgniarzom i opiekunom z zagranicy. Jak podaje serbski minister pracy Zoran Djordjevic, w przyszłym roku Serbia chce definitywnie zerwać w tym zakresie współpracę z Niemcami.

Projekt realizowany jest przez Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) i Federalną Agencję Pracy. Oprócz Serbii zakłada również współpracę z Bośnią i Hercegowiną, Tunezją i Filipinami.

Spahn niemile widziany w Serbii

Serbski prezydent Aleksander Vučić w wywiadzie telewizyjnym zaatakował niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU), który w zeszłym roku kolejnych pielęgniarzy i opiekunów szukał nie w Serbii, a w Kosowie i Meksyku. W wywiadzie Vučić skomentował tę wizytę słowami: „Powiedział [Spahn] przyjadę do Serbii i wezmę ze sobą wasze pielęgniarki. Powiedziałem mu w twarz: nie chcę, żebyś przyjechał do Serbii i zabrał nasze pielęgniarki. Szanuję cię, jesteś świetnym ministrem, masz najlepszą służbę zdrowia na świecie, ale nie przyjeżdżaj do Serbii.” Serbowie zarzucają ministrowi Spahnowi, że nigdy aktywnie nie zabiegał o serbskich pracowników sektora pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Aleksandar Vucic prezydent Serbii

Federalna Agencja Pracy w Niemczech ubolewa nad decyzją Serbii

– To wielka szkoda, ale oczywiście szanujemy tę decyzję – informuje Federalna Agencja Pracy (BA). W podobnym tonie wypowiedziało się Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej.

Wywiadu prezydenta Serbii i jego zarzutów wobec ministra Spahna obie instytucje nie chciały komentować. Ale o niezadowoleniu strony serbskiej, wiedziano już od dawna. – Projekt od pewnego czasu był krytyczniej oceniany niż dotychczas – informuje BA. Współpraca z pozostałymi partnerami ma przebiegać jak dotychczas.

Pielęgniarze i pielęgniarki nagminnie poszukiwani

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Triple-Win” do Niemiec przyjechało 5 797 pielęgniarzy i pielęgniarek z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Filipin i Tunezji. Największą liczbę stanowią Filipińczycy. Od drugiej połowy 2020 roku do Niemiec mają przyjechać kolejni pracownicy, tym razem z Wietnamu. Obecnie 107 Wietnamczyków, w swoim kraju, uczestniczy w kursach języka niemieckiego.

Program niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej i Federalnej Agencji Pracy ma uregulować sytuację w niemieckim sektorze opiekuńczym. Niemcy od wielu lat borykają się z brakami personalnymi w domach opieki i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Już teraz w Niemczech jest więcej wolnych miejsc pracy w sektorze opiekuńczym niż chętnych. Brakuje 80 000 pielęgniarzy i opiekunów. Eksperci oceniają, że do 2025 roku Niemcy będą potrzebować kolejnych 150 000 pracowników.

KNA/horb

