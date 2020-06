Senatorowie przeciw wycofaniu wojsk USA z Niemiec. „Prezent dla Rosjan”

„Wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec byłoby prezentem dla Rosji i to ostatnia rzecz, którą powinniśmy zrobić” – krytykuje plany prezydenta były republikański kandydat na prezydenta, senator Mitt Romney. Tego samego zdania jest także zaufany prezydenta USA Donalda Trumpa, senator Lindsey Graham.

Demokrata Chris Coons stwierdził, że „wycofanie prawie 10 tys. żołnierzy z Niemiec bez konsultacji z rządem niemieckim i naszymi innymi europejskimi sojusznikami nie czyni Ameryki ani trochę bezpieczniejszej”. Demokratka Jeanne Shaheen natomiast podkreśla, że obecność wojsk w Niemczech leży w obopólnym interesie.

Mitt Romney

Grupa oponentów wobec planów prezydenta postawiła zatem w Senacie odpowiedni warunek przed uchwaleniem budżetu obronnego – poinformowało biuro senatora Romney'a. Środki budżetowe mogą zostać wykorzystane do wycofywania wojsk tylko wtedy, gdy szef Departamentu Obrony oświadczy w raporcie dla Kongresu, że leży to w interesie bezpieczeństwa narodowego i nie zagraża bezpieczeństwu europejskich partnerów NATO.

Opór także w Izbie Reprezentantów

Również w Izbie Reprezentantów, zarówno wśród republikanów jak i demokratów, istnieje opór przeciwko planom częściowego wycofania amerykańskich wojsk z RFN. Demokraci złożyli tam wniosek mający na celu powstrzymanie przez uwarunkowania budżetowe wycofania wojsk z Niemiec.

Donald Trump, jako naczelny dowódca sił zbrojnych, ma prawo rozkazać częściowe wycofanie wojsk. Do tego potrzebne są jednak środki budżetowe, które muszą zostać zatwierdzone przez Kongres, tj. obie izby parlamentu. Do czasu zatwierdzenia budżetu wojskowego (NDAA) prawdopodobnie zawartych zostanie szereg kompromisów i umów, tak więc plany prezydenta Trumpa mogłyby zostać jeszcze powstrzymywane.

Rok 2018: Donald Trump podczas wizyty w amerykańskiej bazie w Ramstein

Amerykański prezydent chce zmniejszyć liczbę żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Niemczech z ok. 34 500 do 25 000. Donald Trump nie ukrywał, że jego decyzja to kara dla Niemiec za rzekomo niedostateczne niemieckie nakłady na obronność. Część żołnierzy wycofanych z Niemiec ma zostać przerzucona do Polski, jak potwierdził prezydent Trump w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Białym Domu.

Amerykański prezydent zarzuca Niemcom, że nie osiągają celu ustalonego przez NATO, by przeznaczać do 2024 r. co najmniej 2 procent PKB na obronę. Niemcy znacznie zwiększyły wydatki na obronność w ostatnich latach, ale w 2019 r. nadal wynosiły one tylko 1,38 procent PKB. W szczególności prezydent Trump stale za to krytykuje niemiecki rząd i oskarża go o niewystarczające zaangażowanie, podkreślając przy tym zaangażowanie Polski.

(DPA/ma)