PRAWA CZŁOWIEKA

Sekretarz Generalny ONZ: prawa człowieka są pod ostrzałem

António Guterres wykorzystuje sesję Rady Praw Człowieka, by niemal rozpaczliwie wezwać świat do poszanowania godności każdego obywatela na ziemi. Atak Rosji na Ukrainę sprawia, że jest to szczególnie trudne.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres