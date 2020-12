Sekretarz generalny ONZ António Guterres chwali Angelę Merkel i Niemcy

António Guterres nazwał Niemcy "pokojową siłą" i "filarem multilateralizmu". "Jako sekretarz generalny ONZ dowiaduję się, jak Niemcy codziennie i z głęboką świadomością historyczną oraz odpowiedzialnością odgrywają czołową rolę na świecie", powiedział w Bundestagu. "Widzę, jak Niemcy stawiają czoło wielkim wyzwaniom naszych czasów", podkreślił w wygłoszonym po niemiecku przemówieniu.

Guterres o pokoju i pandemii koronawirusa

António Guterres przybył do Berlina z okazji 75. rocznicy założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. W swoim wystąpieniu w Bundestagu podkreślił zasługi Niemiec dla utrzymania pokoju na świecie. "Niemcy są na całym świecie ważnym sojusznikiem w naszych staraniach o pokój", podkreślił, zwracając między innymi uwagę na niemieckie zaangażowanie w Afganistanie i w regionie Sahelu.

Sekretarz generalny ONZ z naciskiem podziękował kanclerz Angeli Merkel za jej inicjatywę zwołania w styczniu międzynarodowej konferencji w Berlinie w sprawie Libii. Podkreślił, że wskutek pandemii koronawirusa światu grozi nasilanie się ubóstwa i klęski głodu. "Wszędzie najbardziej cierpią najsłabsi", powiedział i zaznaczył, że mimo to brakuje wciąż wystarczającej współpracy międzynarodowej w walce z biedą i głodem.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w Bundestagu

Szczepionki powinny dotrzeć do wszystkich

W wielu miejscach zauważa się dziś "tendecję do izolowania się" i wzrost podżegania do nienawiści, antysemityzmu, islamistycznego fanatyzmu i innych form dyskryminacji. "Wiemy z historii, że polityka oparta na nienawiści prowadzi do katastrofy", upomniał António Guterres. Ponowił także swoje wezwanie do ogólnoświatowego zawieszenia broni, które pomogłoby skuteczniej zwalczać pandemię koronawirusa.

Równocześnie wezwał do tego, żeby szczepionki przeciwko koronawirusowi były dostępne dla wszystkich ludzi na świecie po osiągalnej cenie. "Stojące obecnie przed nami wyzwanie polega na zagwarantowaniu, że te szczepionki zostaną potraktowane jako ogólnoświatowe dobro publiczne", powiedział sekretarz generalny ONZ.

Do ONZ należą dziś 193 państwa na świecie

Po przemówieniu w Bundestagu Guterres udał się na rozmowy z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Oboje byli obecni w Bundestagu.

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 24 października 1945 roku. W jej skład wchodzą obecnie 193 państwa. Najważniejszym organem ONZ jest Rada Bezpieczeństwa, którą powołano do życia w celu rozwiązywania konfliktów i utrzymania pokoju na świecie. Po dwóch latach w charakterze niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, Niemcy wyjdą z niej na przełomie tego i przyszłego roku.

(EPD, DPA, KNA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>