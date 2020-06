Seehofer: Znowu przyjmujemy uchodźców

Niemcy chcą ściągnąć do kraju uratowanych na morzu migrantów, przebywających obecnie na Malcie i we Włoszech. „Przyjmiemy w tych przypadkach migrantów”, powiedział minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. Czasowe wstrzymanie zgody na wjazd uchodźców do Niemiec było uwarunkowane „po prostu rozwojem epidemii koronawirusa”.

Niemcy regularnie wspierały w przeszłości Włochy i Maltę. Teraz, kiedy sytuacja epidemiczna się odpręża, zamierzają wznowić pomoc. Jeszcze nie wiadomo, ile osób przyjmą z Włoch i Malty, ale rozmowy trwają.

Tygodnie kwarantanny

W miniony weekend Malta wpuściła na ląd ponad 400 uchodźców uratowanych na morzu. Wielu z nich tygodniami przebywało przedtem na małych statkach objętych kwarantanną, niektórzy od końca kwietnia.

Uratowani na morzu uchodźcy po tygodniach kwarantanny schodzą na ląd w Valletcie, 6.06.2020

Według Komisji Europejskiej do przyjęcia z Malty uchodźców gotowe są także Luksemburg, Francja i Portugalia. Deklaracja Seehofera dotyczy też uratowanych z morza migrantów, którzy przebywają na statkach ratunkowych „Alan Kurdi” i „Aita Mari”. Na polecenie włoskich władz od początku maja nie mogą zejść na ląd.

Włochy i Malta tłumaczyły w tygodniach nasilenia się pandemii, że nie mogą przyjąć rozbitków, bo porty nie są w stanie spełnić warunków definiujących je jako „bezpieczne miejsce” („place of safety”). Jednocześnie domagały się większego wsparcia od innych krajów europejskich.

Nowe podejście – stary spór

Komisja Europejska chce przedstawić w najbliższych tygodniach nową propozycję reformy systemu azylowego UE. Osiągnięcie postępów w kwestii migracji ma być też jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, rozpoczynającej się 1 lipca.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) domaga się od Unii Europejskiej, by wznowiła przyjmowanie uratowanych na morzu migrantów. Od początku roku na Morzu Śródziemnym zginęło co najmniej 157 osób, powiedziała Ewangelickiej Agencji Prasowej (EPD) rzeczniczka IOM Safa Msehli. Znacznie wyższa jest nieujawniona liczba ofiar ryzykownych przepraw do Europy.

Ponieważ państwa basenu Morza Śródziemnego, podobnie jak UE oficjalnie wstrzymały ratowanie rozbitków, a rządy znacznie utrudniły działalność organizacji pozarządowych i prywatnych inicjatyw, migranci ryzykujący przeprawę przez Morze Śródziemne, zostali pozostawieni sami sobie. W marcu br. UE zakończyła operację „Sophia” a tym samym praktycznie ratowanie na Morzu Śródziemnym rozbitków.

(DPA, EPD / stas)