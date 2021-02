Seehofer ostro wobec Brukseli: „Dość tego!”

Niemiecki rząd ostro zareagował na krytykę z Brukseli kontroli granicznych, które zaczną obowiązywać od niedzieli (14.02.2021) wzdłuż czeskiej i austriackiej granicy. „Dość tego! Komisja Europejska popełniła w ostatnich miesiącach wystarczająco dużo błędów przy zamówieniach na szczepionki”- powiedział gazecie „Bild -Zeitung” szef niemieckiego MSW Horst Seehofer kierując te słowa pod adresem Brukseli. „Komisja Europejska powinna nas wspierać, a nie rzucać nam kłody pod nogi, udzielając tanich porad”- dodał polityk CSU.

W związku z nowymi ograniczeniami dotyczącymi wjazdu z Czech i Tyrolu Komisja Europejska (KE) wezwała wcześniej Niemcy do wprowadzenia wyjątków, np. dla osób dojeżdżających do pracy. Rzecznik KE przypomniał w piątek, że państwa UE dopiero niedawno uzgodniły wspólne zalecenia dotyczące podróży w czasach pandemii. Oczekiwano, że wszystkie kraje podejmą stosowne do tego kroki. Jednak nowe niemieckie ograniczenia i kontrole wzdłuż granicy czeskiej i austriackiej, które wchodzą w życie w niedzielę, takich wyjątków nie przewidują.

Szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer nie akceptuje krytyki z Brukseli

Oburzenie w Tyrolu

Niemieckie ograniczenia wywołały również oburzenie starosty Tyrolu Günthera Plattera i jego zastępczyni Ingrid Felipe. Uniemożliwiłoby to pracę tysiącom Tyrolczyków, którzy dojeżdżają do Bawarii, wyjaśnił Plattner. Zgodnie z obowiązującymi w Bawarii przepisami osoby, które mieszkają w Niemczech, ale pracują w Tyrolu, musiałyby również przejść kwarantannę w drodze powrotnej. „Doprowadziłoby to praktycznie do zastoju we współpracy transgranicznej i działalności gospodarczej w regionach przygranicznych, co również nie może leżeć w interesie Niemiec” – krytykują austriackie władze.

Planowane stacjonarne kontrole graniczne

Według rządu RFN od niedzieli tylko Niemcy, obcokrajowcy z pozwoleniem na pobyt i zamieszkanie w Niemczech, sezonowi pracownicy rolni i pracownicy służby zdrowia będą mogli wjechać do Niemiec z Austrii z Czech i dużej części Tyrolu. Aby egzekwować ten zakaz, policja federalna przygotowuje się do stacjonarnych kontroli granicznych. Jak podało w piątek (12.02.2021) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec, małżonkowie, zarejestrowani partnerzy, nieletnie dzieci i rodzice nieletnich dzieci również będą mogli wjechać, ale tylko wtedy, gdy przekroczą granicę razem z niemieckim krewnym. Z zakazu wyłączeni są także kierowcy ciężarówek i inni pracownicy transportu w ruchu towarowym. Ponadto zezwala się na wjazd z pilnych przyczyn humanitarnych, np. w przypadku śmierci. Ale również w wyjątkowych przypadkach stosuje się przepisy dotyczące badań i kwarantanny. Nie powinno być żadnych ograniczeń wjazdu na określone przejścia graniczne.

Przepisy te dotyczą wyłącznie osób wjeżdżających z Czech i Tyrolu. Nie dotyczy to jednak Tyrolu Wschodniego, który należy do prowincji Tyrol, ale nie jest z nią bezpośrednio połączony. Wyjątki dotyczą również tyrolskiej gminy Jungholz i doliny Rißtal, do których można dotrzeć tylko z Niemiec.

Policja nieprzygotowana do kontroli

Tymczasem związek zawodowy policjantów (GdP) skrytykował wyposażenie policji federalnej. „Wyposażenie techniczne policji federalnej pozostawia wiele do życzenia. Brakuje biur kontenerowych, furgonetek z toaletami i dużych namiotów do przeprowadzania kontroli” - powiedział gazecie „Rheinische Post” przewodniczący okręgowego związku policji federalnej GdP Andreas Roßkopf.

Policja federalna nie dysponuje także wystarczającą liczbą pracowników do przeprowadzania kontroli granicznych. Istnieje ryzyko, że osoby znające teren będą korzystać z dróg polnych i leśnych w celu ominięcia kontroli. Aby temu zapobiec, potrzebne są większe siły. „Spodziewam się dodatkowego wkładu w postaci kilkuset jednostek specjalnych policji, które zostaną rozmieszczone na stałe” - powiedział Roßkopf.

Przewoźnicy i przemysł samochodowy ostrzegają przed konsekwencjami

W związku z kontrolami na granicy niemieccy przewoźnicy i przemysł motoryzacyjny już wcześniej ostrzegali przed wąskimi gardłami w dostawach i przestojami w produkcji. Odpowiedzialne stowarzyszenia sugerowały, aby akceptować szybkie samokontrole kierowców ciężarówek nawet bez zaświadczenia lekarskiego, dopóki na granicach nie będą dostępne wystarczające możliwości przeprowadzania testów.

Premier Bawarii Markus Söder (CSU) uważa kontrolę granic z Czechami i Tyrolem za niezbędną. W przypadku pandemii bezpieczeństwo musi być priorytetem - powiedział w swoim oświadczeniu rządowym w bawarskim parlamencie. Dla wielu osób dojeżdżających do pracy przez granicę zapowiedział „praktyczne rozwiązania”.

Również Kraj Saary i Badenia Wirtembergia przewidują kontrole

Także premier Kraju Saary Tobias Hans (CDU) nie wykluczył wznowienia kontroli na granicach z Francją i Luksemburgiem. „Jeśli istnieją rażące różnice między liczbą zachorowań, to nie będziemy mieli wyboru”- powiedział Hans prywatnej stacji telewizyjnej RTL/ntv. Również Winfried Kretschmann, premier Badenii-Wirtembergii, powiedział, że jeśli odmiany wirusa będą się coraz bardziej rozprzestrzeniać w sąsiednich krajach, w skrajnych przypadkach może to grozić zamknięciem granic.

W piątek rząd Niemiec zaklasyfikował również Słowację jako obszar, na którym występują szczególnie niebezpieczne mutacje wirusa. Oznacza to, że linie lotnicze oraz przedsiębiorstwa autobusowe i kolejowe nie mogą już przewozić pasażerów ze Słowacji do Niemiec. Zwolnieni są obywatele niemieccy i obcokrajowcy mieszkający w Niemczech.

