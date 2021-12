Sea-Watch: Uratowano ponad 400 migrantów w świąteczny weekend

Niemiecka organizacja pozarządowa Sea-Watch w świąteczny weekend uratowała setki osób z Morza Śródziemnego. Około 96 osób zostało uratowanych z zagrożonej łodzi na Morzu Śródziemnym w niedzielę. Była to piąta misja ratunkowa organizacji w ciągu trzech dni, jak podał Sea-Watch. W sumie organizacja uratowała w weekend około 446 migrantów, zabierając ich na pokład statku „Sea-Watch 3”. Wśród uratowanych w niedzielę (26.12.) była kobieta w ciąży, a najmłodsze z dzieci uratowanych w pięciu operacjach miało zaledwie dwa tygodnie.

Śmierć migrantów na Morzu Śródziemnym

Podczas gdy Sea-Watch była w stanie dotrzeć do kilku zagrożonych łodzi migrantów, dziesiątki osób zginęło w ostatnich dniach po tym, jak przepełnione łodzie wywróciły się na Morzu Śródziemnym. Tylko w Wigilię grecka straż przybrzeżna wydobyła 27 ciał z dwóch wraków statków na Morzu Egejskim. Kolejne 28 ciał znaleziono w niedzielę na wybrzeżu libijskim.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, w środę, w pobliżu greckiej wyspy Folegandros zatonęła łódź. Co najmniej trzy osoby zginęły, a dziesiątki kolejnych uważa się oficjalnie za zaginione. Według Komisji Praw Człowieka ONZ, katastrofa u wybrzeży Folegandros była prawdopodobnie najtragiczniejszym zatonięciem na Morzu Egejskim w tym roku.

Z kolei 17 i 18 grudnia na wodach libijskich, 15 km od miasta Sabratha, zatonęły i zaginęły 163 osoby.

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, od 2014 roku na Morzu Śródziemnym śmierć poniosło 23 150 osób próbujących przedostać się do Europy. W 2021 roku, jak dotąd, zginęły 1 864 osoby. Sea-Watch skrytykowała politykę migracyjną Unii Europejskiej, mówiąc, że podczas gdy niektórym udało się przeżyć niebezpieczną przeprawę do Europy, tysiące innych musiało przypłacić poszukiwanie bezpieczeństwa życiem.

Misje straży przybrzeżnej

Grecka i tunezyjska straż przybrzeżna również poinformowały o udanych misjach ratunkowych w okresie świąt Bożego Narodzenia. W piątek 92 mężczyzn i chłopców zostało uratowanych z łodzi zagrożonej zatonięciem u wybrzeży południowej Grecji. Trzech podejrzanych przemytników próbowało uciec pieszo, ale zostali później aresztowani. Tunezyjska straż przybrzeżna ogłosiła w sobotę, że uratowała 48 migrantów, którzy wyruszyli w kierunku Europy z wybrzeża Libii.

Włochy są miejscem docelowym dla wielu migrantów, którzy przybywają do Europy łodziami, często wyruszając z północnej Afryki z zamiarem dotarcia do terytorium UE. Od 2015 roku prawie milion osób, głównie uchodźców z syryjskiej wojny domowej, dotarło do Grecji, wyruszając wcześniej z Turcji.

