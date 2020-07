Schwarzwald. Policja szuka uzbrojonego mężczyzny

W niedzielę (12.07.2020) 31-letni mężczyzna rozbroił czterech policjantów w Oppenau w Schwarzwaldzie i od tego czasu jest nieuchwytny. Poszukują go specjalne siły policji wyposażone m.in. w termowizory; w akcji są także helikoptery i policyjne psy. Rzecznik policji ostrzega mieszkańców regionu, aby unikali jakiegokolwiek kontaktu z mężczyzną, nie zabierali autostopowiczów, bo nie wiadomo, jakie niebezpieczeństwo stwarza zbieg.

Oddali służbową broń

W niedzielny poranek policja została poinformowana, że ​​w leśnej chacie przebywa podejrzany mężczyzna. Kiedy na miejsce udał się patrol policji, funkcjonariusze stwierdzili, że mężczyzna jest uzbrojony w strzały i łuki, nóż oraz pistolet. Na początku był kooperatywny, lecz nagle wyciągnął broń i groził nią policjantom – wyjaśniał rzecznik policji. Żądał, by oddali mu swoje pistolety, co ci uczynili, po czym mężczyzna zbiegł do lasu - „prawdopodobnie ze służbową bronią”. Ślad po nim zaginał.

W mediach społecznościowych rozwinęła się intensywna dyskusja, w jaki sposób mężczyzna był w stanie tak zaskoczyć funkcjonariuszy. Żaden z policjantów nie został ranny.

Policja prowadzi pościg

Policja prowadzi pościg. Oprócz sił specjalnych do akcji włączono także śmigłowce z kamerami termowizyjnymi i psy gończe. Policja zablokowała kilka dróg i ostrzega okolicznych mieszkańców, apelując by unikali obszarów leśnych.

Pasjonat broni

Służby nie są w stanie ocenić, jakie niebezpieczeństwo stanowi mężczyzna. Z informacji policji wynika, że jest on Niemcem, ma 31 lat, nie ma stałego miejsca zamieszkania i nosi kamuflującą odzież. Notowany był już przez policję, m.in. z powodu naruszenia przepisów dotyczących posiadania broni. Tabloid „Bild podaje, że kiedyś strzelił z łuku do swojej dziewczyny, za co poszedł do więzienia.

Policja opublikowała list gończy ze zdjęciem i wezwała mieszkańców do unikania jakiegokolwiek kontaktu z mężczyzną. - Każdy, kto napotka podejrzanego, powinien trzymać się od niego z daleka. Jest on psychicznie nieobliczalny - powiedział rzecznik policji.

Jak informuje „Bild”, 31-latek miał w swoim ostatnim mieszkaniu ukrytą broń, amunicję i benzynę; mieszkanie musiał opuścić, ponieważ nie płacił czynszu. Na poddaszu miał urządzoną małą strzelnicę.

Region w stanie alertu

Miasto Oppenau ogłosiło w poniedziałek, że szkoły i przedszkola w Oppenau pozostaną zamknięte „z powodu aktualnej niebezpiecznej sytuacji”. Dzieci, które chodzą do szkoły w sąsiedniej miejscowości Oberkirch, powinny również zostać w domu.

(DPA/ma)

