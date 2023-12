Scholz: „Za nas nie będzie demontażu państwa opiekuńczego”

Kanclerz Olaf Scholz wezwał do jedności swojej partii na konwencji SPD w Berlinie. Zapewnił, że kryzys budżetowy nie doprowadzi do demontażu państwa opiekuńczego.

W drugim dniu konwencji SPD w Berlinie, kanclerz Olaf Scholz w swoim wystąpieniu wezwał do zachowania jedności partii – nawet pod presją opinii publicznej. Podkreślił, że niektórzy spodziewali się, że na konwencji będzie koniec z jednością, ale do tego nie dojdzie. Scholz podkreślił, że także cztery lata temu SPD była w bardzo trudnej sytuacji. I dwa lata temu przed wyborami w 2021 roku do Bundestagu nikt nie wróżył socjaldemokratom sukcesu. Teraz wyniki sondaży wskazują na niskie notowania SPD, jednak jak zaznaczył kanclerz: „Partia ta także w najbliższych latach będzie nadal współpracować”.

Trudne rozmowy ws. budżetu

W swoim przemówieniu Scholz przyznał, że decyzja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Funduszu Klimatu i Transformacji stawia rząd koalicyjny przed „bardzo trudnym zadaniem”. W wyniku tego brakuje około 17 miliardów euro na budżet na rok 2024 i od kilku tygodni koalicja rządowa poszukuje rozwiązań na załatanie luki finansowej. W odniesieniu do jeszcze nieuchwalonego budżetu na rok 2024 Scholz zapowiedział, że wielkie oszczędności w obszarze świadczeń socjalnych nie wchodzą w grę. Jak zaznaczył: „W takiej sytuacji nie będzie demontażu państwa opiekuńczego w Niemczech”. Jednocześnie wskazał, że „rozmowy z FDP i Zielonymi nie należą do łatwych”. Kanclerz przekonywał z optymizmem, że uda się znaleźć rozwiązanie. Zdecydowanie odrzucił postulaty ze strony CDU/CSU i FDP dotyczące rezygnacji z ustawowo przewidzianej podwyżki zasiłku obywatelskiego.

Pomoc dla Ukrainy

Kanclerz odniósł się także do kwestii Ukrainy i zapewnił: „Kontynuujemy wsparcie dla Ukrainy w jej walce obronnej”. Jednocześnie w odniesieniu do prezydenta Rosji Władimira Putina dodał: „Nie może i nie powinien on liczyć na to, że tego zaprzestaniemy”.

O sytuacji na Bliskim Wschodzie Scholz powiedział: „Niemcy stoją po stronie Izraela i będziemy wspierać ten kraj i popieramy jego prawo do samoobrony”. Podkreślił, że wykrzykiwanie antysemickich haseł na niemieckich ulicach jest karalne, mówiąc: „Nie będziemy tego akceptować”. Jednocześnie potępił również nienawiść wobec muzułmanów.

Kontra wobec prawicowego populizmu

Szef niemieckiego rządu odniósł się do wzrostu prawicowego populizmu w Niemczech i innych krajach, podkreślając, że wzrost poczucia niepewności ma również związek ze zmianami na świecie. „Trzeba być dobrej myśli, wierzyć, że dla siebie, swoich dzieci i wnuków wszystko dobrze się skończy, że świat ma 10 mld mieszkańców i że także inni są zamożni i coś potrafią” – powiedział Scholz.

Według Scholza nie stanowi to zagrożenia. „Możemy być na czele, jeśli będziemy właściwie działać i postawimy na społeczeństwo, które trzyma się razem. Wtedy poczucie pewności siebie jest uzasadnione, i to jest to, co musimy przeciwstawić prawicowym populistom”.

Polityka migracyjna

Konwencja SPD w Berlinie rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Po południu omawiana będzie pozycja socjaldemokratów na arenie międzynarodowej. Jako gość honorowy oczekiwany jest premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, który jest także przewodniczącym hiszpańskich socjalistów.

Kolejnym tematem na konwencji jest polityka migracyjna i uchodźcza. W związku z tym kierownictwo partii, tuż przed rozpoczęciem zjazdu, zdecydowało się przedstawić własny wniosek programowy w obliczu wielu krytycznych wniosków dotyczących kursu rządu i reformy azylowej w UE. Domaga się w nim państwowej akcji ratunkowej na Morzu Śródziemnym oraz powrotu do możliwości łączenia rodzin dla osób korzystających z ochrony uzupełniającej, które nie otrzymały azylu w Niemczech, ale z humanitarnych lub innych powodów mogą tam pozostać tymczasowo.

(AFP,ARD/ jar)

