Scholz wzywa do negocjacji z Rosją

W kryzysie wokół Ukrainy kanclerz Niemiec Olaf Scholz po raz kolejny zdecydowanie wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do negocjacji. „Jak najwięcej dyplomacji bez naiwności; to jest postulat" – powiedział na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Kanclerz podkreślił, że rozmieszczenie znacznie ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy wokół Ukrainy nie jest niczym uzasadnione. Jego zdaniem Rosja podniosła kwestię ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO do rangi casus belli, powodu do wojny. "To jest paradoksalne, bo nie ma w tej sprawie żadnej decyzji" – kontynuował polityk SPD.

Olaf Scholz oświadczył, że agresja militarna na Ukrainę byłaby poważnym błędem. „I nie chcemy, żeby do tego doszło" – dodał. W rozmowach z kierownictwem w Moskwie należy jednak jego zdaniem rozróżnić pomiędzy niemożliwymi do obrony żądaniami Rosji a uzasadnionymi interesami bezpieczeństwa.

Kanclerz zadeklarował, że prawo do wolnego wyboru sojuszu, a więc także możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO, jest nienegocjowalne. „Jednocześnie istnieją kwestie bezpieczeństwa, które są ważne dla obu stron. Przede wszystkim przejrzystość w systemach uzbrojenia i ćwiczeniach, mechanizmy unikania ryzyka czy nowe podejścia do kontroli zbrojeń" – zaznaczył.

„Rosja lekceważy Kartę Narodów Zjednoczonych"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wcześniej oskarżyła Rosję o lekceważenie Karty Narodów Zjednoczonych.

Traktat założycielski ONZ stanowi, że państwa „powstrzymają się od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej niepodległości jakiegokolwiek państwa", powiedziała von der Leyen w Monachium. Dziś jednak świat „z niedowierzaniem obserwuje, jak na europejskiej ziemi gromadzone są największe siły zbrojne od najczarniejszych dni zimnej wojny".

Oskarżyła Moskwę o „rażącą próbę" pisania na nowo zasad porządku międzynarodowego. 44 miliony Ukraińców, powiedziała, „dzień po dniu konfrontowane są z agresją i ingerencją z zewnątrz".

Solidny pakiet sankcji

W przypadku inwazji na Ukrainę von der Leyen ponownie zagroziła rosyjskiemu kierownictwu podjęciem środków karnych. Komisarz powiedziała, że UE i jej partnerzy transatlantyccy kontynuują prace nad solidnym pakietem sankcji finansowych i gospodarczych, w tym dotyczących energii i najnowocześniejszych technologii. „Jeśli Kreml rozpocznie wojnę, będzie ona miała wysokie koszty i poważne konsekwencje dla interesów gospodarczych Moskwy" – ostrzegła przewodnicząca KE.

Oprócz Rosji von der Leyen skrytykowała również politykę Chin. Dla obu rządów „prawo silniejszego ma pierwszeństwo przed rządami prawa, zastraszanie przed samostanowieniem, przymus przed współpracą" – powiedziała.

Harris: Bezpieczeństwo europejskie w bezpośrednim zagrożeniu

Wiceprezydent USA Kamala Harris wezwała sojuszników do zjednoczenia się w kryzysie ukraińskim. Podstawa europejskiego bezpieczeństwa jest bezpośrednio zagrożona na Ukrainie, mówiła podczas monachijskiej konferencji. Wystąpiła tam po kanclerzu Scholzu i po raz pierwszy na dużej scenie politycznej w Europie.

Dwie wojny światowe doprowadziły do konsensusu, że należy szukać porządku zamiast chaosu i bezpieczeństwa zamiast konfliktów, powiedziała Harris. Ludy i narody mają prawo do wyboru formy rządu i sojuszy. Granice państwowe nie powinny być zmieniane siłą.

(Phoenix, DPA, RTR, AFP / sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>