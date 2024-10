Scholz w Stambule. Turcja i Niemcy bliżej ws. obronności

Po latach wstrzemięźliwości Niemcy i Turcja chcą ponownie zacieśnić współpracę w sektorze obronnym. Po rozmowach z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem kanclerz Olaf Scholz nazwał „sprawą oczywistą”, że partner NATO Turcja powinna otrzymać niemiecką broń, a nawet wyraził otwartość na dostawę odrzutowców Eurofighter.

Krótko przed wizytą kanclerza w Turcji podano, że niemiecki rząd ponownie zezwala na eksport broni do Turcji na dużą skalę. W tym roku (do 13 października) wydano już 69 zezwoleń o wartości 103 milionów euro.

Do czasu nieudanego przewrotu wojskowego w Turcji w 2016 r. i inwazji na północną Syrię, niemiecki rząd zezwalał na eksport broni do tego kraju na dużą skalę, ale następnie znacznie go ograniczył. Dostawy te budzą kontrowersje nie tylko ze względu na zachowanie Turcji na arenie międzynarodowej, ale także ze względu na sytuację w zakresie praw człowieka w tym kraju.

Ożywienie konsultacji międzyrządowych

Po prawie dziewięciu latach przerwy Scholz i Erdogan chcą również wznowić niemiecko-tureckie konsultacje rządowe. W spotkaniach tych uczestniczą szefowie rządów obu krajów, a także kilku ministrów. Scholz nazwał wznowienie formatu „widocznym znakiem” jakości stosunków. Jednak pytane o konkretne wyniki w temacie migracji, obie strony nabrały wody w usta.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>

Niemiecki rząd chce deportować przestępców nie tylko do Afganistanu, ale także do Syrii. W tym celu poszukuje partnerów do współpracy. Scholz potwierdził zamiar deportowania przestępców do Syrii. Uchylił się jednak od odpowiedzi na pytanie, czy Turcja mogłaby w tym pomóc.

Kanclerz obiecał deportować migrantów bez prawa pobytu „na wielką skalę”. Obok Syrii i Afganistanu Turcja jest jednym z krajów, których dotyczy to w największym stopniu.

Erdogan w obecności Scholza oskarża Izrael o ludobójstwo

Wyraźna różnica zdań między Scholzem i Erdoganem pozostała w kwestii Bliskiego Wschodu. W obecności kanclerza turecki prezydent oskarżył Izrael o popełnienie ludobójstwa w Strefie Gazy. Scholz odrzucił te oskarżenia. - Niemcy nie stoją na stanowisku (...), że oskarżenie o ludobójstwo jest uzasadnione - powiedział.

Podkreślił jednak, że ofiary cywilne muszą być traktowane jednakowo, niezależnie od strony konfliktu. Kanclerz podkreślił, że Izrael ma prawo się bronić, ale musi przestrzegać prawa międzynarodowego. - To wymóg, który jest oczywisty – dodał.

Współpraca ws. Ukrainy

Turcja i Niemcy chcą podjąć wspólne kroki w kwestii wojny w Ukrainie - zapowiedzi pozostają jednak mgliste. Ankara jest ważnym partnerem dla niemieckiego rządu, ponieważ utrzymuje stosunki z Kremlem. Scholz ogłosił, że chce dowiedzieć się jak Turcja i Niemcy mogłyby współpracować w tej kwestii. - Obaj stoimy po stronie Ukrainy – zapewnił.

(DPA/szym)