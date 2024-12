Scholz w Kijowie. „Ukraina może liczyć na Niemcy”

To druga wizyta Olafa Scholza w Ukrainie od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na ten kraj. W poniedziałek rano (2.12.2024) kanclerz Niemiec przybył pociągiem do Kijowa. Spotka się on z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. – Od ponad 1000 dni Ukraina bohatersko broni się przed bezlitosną rosyjską napaścią – powiedział Scholz po przybyciu do ukraińskiej stolicy. Dodał, że jego wizyta ma być wyrazem solidarności z Ukrainą, a zarazem jasnym sygnałem, że Niemcy pozostaną krajem wspierającym Ukrainę najmocniej w Europie.

– Ukraina może liczyć na Niemcy – oświadczył Scholz. Zapowiedział, że jeszcze w grudniu Ukrainie zostanie dostarczone uzbrojenie o wartości 650 mln euro.

Telefon do Putina

Według danych niemieckiego rządu od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Niemcy dostarczyły bądź obiecały broń i sprzęt wojskowy o wartości około 28 miliardów euro. Zapowiedziana w poniedziałek pomoc jest już wliczona w tę kwotę.

Rozmowy z Zełenskim prawdopodobnie skoncentrują się na sytuacji na froncie, ale także na możliwych inicjatywach dyplomatycznych, które mogłyby zostać podjęte przez przyszłą administrację USA pod rządami Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny. W ostatnich miesiącach Scholz kilkakrotnie omawiał tę kwestię z Zełenskim i prezydentem USA Joe Bidenem, a także z Donaldem Trumpem. W połowie listopada zarówno w Kijowie, jak i w stolicach UE Scholz został skrytykowany za rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Zełenski zarzucił kanclerzowi Niemiec, że „otwiera puszkę Pandory”.

Z krytyką spotyka się również stanowisko Scholza, który konsekwentnie odmawia dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. Dyskusja na ten temat rozgorzała na nowo w ostatnich tygodniach po tym, jak USA zezwoliły na użycie przez ukraińska armię pocisków typu ATACMS przeciwko celom militarnym położonym na terytorium Rosji. Rosja odpowiedziała użyciem po raz pierwszy hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik. 21 listopada rakieta ta spadła na miasto Dniepr.

AFP/ widz